Агнешка Котлярска: жуткая история польской модели

Польская модель Агнешка Котлярска в прошлом стала обладательницей титулов "Мисс Польша" и "Мисс Интренешнл". И после победы в престижных конкурсах ее карьера пошла в гору, но в 24 года жизнь Агнешки трагически оборвалась. "Рамблер" расскажет историю модели и что случилось в роковой вечер 27 августа 1996 года.

Фото: Ralph Lauren Ralph Lauren

Агнешка никогда не была обделена мужским вниманием, еще в школе ее считали первой красавицей. А затем Котлярске стали присваивать настоящие титулы, а именно "Мисс Вроцлав", "Мисс Польша" и "Мисс Интернешнл". После победы на международном конкурсе от поклонников не было отбоя, но среди всех них выделялся некий мужчина по имени Ежи.

Banana Republic

Ежи впервые заметил Агнешку на конкурсе "Мисс Вроцлав", он мечтал на ней жениться и писал о своих чувствах в письмах к девушке. Котлярска, в свою очередь, на тот момент уже была помолвлена со своим молодым человеком Ярославом Свентеком.

На некоторое время Агнешка с Ярославом переехала в США, поскольку ей предложили выгодный контракт. Она работала с такими известными брендами, как Calvin Klein и Ralph Lauren, снималась для глянцевых журналов Cosmopolitan и Vogue. Когда девушка узнала о беременности, решила сделать небольшой перерыв в карьере и вернуться в родной город. О ее возвращении, а также замужестве узнал тот самый Ежи, и от этой новости он совсем обезумел, и тогда стал писать вовсе не любовные письма, а с угрозами. Агнешка решила не беспокоить супруга по пустякам и не говорила о письмах, которые ей регулярно приходили.

Сам Ежи работал программистом и жил с родителями, которые совершенно не знали о одержимости моделью сына. Свои прогулки мужчина устраивал возле дома Агнешки, в это же время он продумывал план, как избавиться от Ярослава. И вечером 27 августа 1996 года, когда пара вместе с двухлетней Патрицией садилась в автомобиль, Ежи напал на Ярослава с охотничьим ножом. В результате произошедшего супруг модели был ранен, а сама Агнешка, которая бросилась на помощь возлюбленному, скончалась в больнице. Через некоторое время полиция арестовала Ежи в его доме, где он сразу же признался в содеянном. Его осудили на пятнадцать лет, в 2011 году он вышел на свободу, однако вскоре вернулся за решетку за очередное нападение.

Ярослав Свентек после случившегося вместе с дочери уехал из Польши. Свое место жительства он теперь скрывает из соображений безопасности. Мужчина больше не женился и посвятил свою жизнь воспитанию Патриции.