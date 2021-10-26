Россияне выбрали лучших певцов страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, по результатам которого выяснилось, что лучшие певцы отечественной эстрады 2021 года — Олег Газманов и Полина Гагарина.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. За Олега Газманова проголосовали 19% россиян. Артиста больше всего любят граждане старше 60 лет, живущие в селах и городах с населением до 100 тысяч человек.
На втором месте среди артистов оказался Василий Вакуленко (Баста). За него проголосовали 10% респондентов. В основном это мужчины и люди 25-34 лет. Третье место поделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%).
Полина Гагарина стала лучшей среди исполнительниц женского пола. Ее выбрали 17% россиян. На втором месте — Пелагея (13%). По 7% опрошенных выбрали в качестве лучшей певицей этого года Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию.
"Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея - среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и у старшего поколения (17%), а Зиверт - среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тыс. жителей (13%)", — говорится в сообщении ВЦИОМ.