Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+13° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.47
Войти в почту

Россияне выбрали лучших певцов страны

Анна Шутова
1 час назад

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, по результатам которого выяснилось, что лучшие певцы отечественной эстрады 2021 года — Олег Газманов и Полина Гагарина.

Полина Гагарина.
1/10 Полина Гагарина.
Фото: @gagara1987
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Олег Газманов.
2/10 Олег Газманов.
Фото: @oleggazmanov
Баста.
3/10 Баста.
Фото: @bastaakanoggano
Григорий Лепс.
4/10 Григорий Лепс.
Фото: @gvleps
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Сергей Лазарев.
5/10 Сергей Лазарев.
Фото: @lazarevsergey
Пелагея.
6/10 Пелагея.
Фото: @pelageya_insta
Елена Ваенга.
7/10 Елена Ваенга.
Фото: @vaengaofficial
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Зиверт.
8/10 Зиверт.
Фото: @_zivert
София Ротару.
9/10 София Ротару.
Фото: @sofiarotaru.official
Валерия.
10/10 Валерия.
Фото: @valeriya

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. За Олега Газманова проголосовали 19% россиян. Артиста больше всего любят граждане старше 60 лет, живущие в селах и городах с населением до 100 тысяч человек.

На втором месте среди артистов оказался Василий Вакуленко (Баста). За него проголосовали 10% респондентов. В основном это мужчины и люди 25-34 лет. Третье место поделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%).

Полина Гагарина стала лучшей среди исполнительниц женского пола. Ее выбрали 17% россиян. На втором месте — Пелагея (13%). По 7% опрошенных выбрали в качестве лучшей певицей этого года Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию.

"Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея - среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и у старшего поколения (17%), а Зиверт - среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тыс. жителей (13%)", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Звёзды,Фото,Олег Газманов,Баста,София Ротару,Сергей Лазарев,Григорий Лепс,Полина Гагарина,ВЦИОМ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители