Россияне выбрали лучших певцов страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, по результатам которого выяснилось, что лучшие певцы отечественной эстрады 2021 года — Олег Газманов и Полина Гагарина.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. За Олега Газманова проголосовали 19% россиян. Артиста больше всего любят граждане старше 60 лет, живущие в селах и городах с населением до 100 тысяч человек.

На втором месте среди артистов оказался Василий Вакуленко (Баста). За него проголосовали 10% респондентов. В основном это мужчины и люди 25-34 лет. Третье место поделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%).

Полина Гагарина стала лучшей среди исполнительниц женского пола. Ее выбрали 17% россиян. На втором месте — Пелагея (13%). По 7% опрошенных выбрали в качестве лучшей певицей этого года Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию.