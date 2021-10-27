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Сазыкина рассказала, что сгубило Губина

Мария Каткова
1 час назад

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что карьеру Андрея Губина загубил проект "Фабрика звезд". Об этом сообщает ИД "Собеседник".

Сазыкина рассказала, что сгубило Губина
Фото: @gubin_andrey__@gubin_andrey__

По словам Сазыкина, еще тогда у артиста был довольно сложный характер. С появлением "Фабрики звезд" и открытием большинства молодых талантов, ему стало сложно удержаться на плаву. Губину было тяжело это принять.

«В то время звездам 90-х было сложно удержаться на плаву, так как "Фабрика" произвела в стране настоящий фурор, начало появляться много новых звезд. Это сейчас люди впали в ностальгию и музыка 90-х вновь стала пользоваться успехом. А тогда все было по-другому»

Продюсер также уверена, что у артиста прогрессирует психическое заболевание еще с давних пор. Она уверена, что его не нужно лечить, потому что только он сам сможет себе помочь.

«Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ "Россия", он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание»

Сейчас некогда популярный артист ведет затворнический образ жизни и не показывается на людях, но в сентябре появилось его новое фото.

Звёзды,Олеся Сазыкина,Андрей Губин,
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