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Костенко намекнула на проблемы в семье

Мария Каткова
40 минут назад

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко намекнула на проблемы в семье. Подозрительный пост она выложила в своем Instagram.

Костенко намекнула на проблемы в семье
Фото: @kostenko.94@kostenko.94

Поклонников пары удивила история, которой она поделилась. В ней — картинка с текстом об одиночестве:

"Раньше я думала, что самое страшное — остаться совсем одному. Теперь я поняла, что это не так... Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве"

Кроме того ее подписчики заметили, что она отписалась от Дмитрия Тарасова, а также убрала его фамилию из описания профиля. Поклонники уверены, что в семье начались проблемы.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале 2018 года. Они воспитывают двух дочерей-погодок и ожидают третьего ребенка.

Это — не единственная пара российского шоубизнеса, чей разлад в семье потряс поклонников. Ранее о разводе объявили Настя Ивлеева и Элджей.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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