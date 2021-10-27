Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко намекнула на проблемы в семье. Подозрительный пост она выложила в своем Instagram.
Поклонников пары удивила история, которой она поделилась. В ней — картинка с текстом об одиночестве:
"Раньше я думала, что самое страшное — остаться совсем одному. Теперь я поняла, что это не так... Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве"
Кроме того ее подписчики заметили, что она отписалась от Дмитрия Тарасова, а также убрала его фамилию из описания профиля. Поклонники уверены, что в семье начались проблемы.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале 2018 года. Они воспитывают двух дочерей-погодок и ожидают третьего ребенка.
Это — не единственная пара российского шоубизнеса, чей разлад в семье потряс поклонников. Ранее о разводе объявили Настя Ивлеева и Элджей.