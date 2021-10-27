"Слушать конспирологический бред уже невозможно"

Открываю файл, смотрю результат, сравниваю показатели в двух колонках...



В первые 15 минут, пока не проснулась и не разобралась в написанном, я испытала ощущение полного ужаса. Решила уже, что у меня ковид. Потом только всмотрелась и правильно оценила количество антител у меня в крови: 1543 при норме более 50. Вот вам пример эффективности «Спутника V».



Сегодня покупаю латте, и девушки за прилавком просят меня надеть маску. Спрашиваю их, надеятся ли они сами на то, что их спасёт маска, или всё-таки выбирают вакцину? Молодые девчонки, лет двадцати, и обе... прививку себе не сделали.



Вот и возникает у меня вопрос. Может быть, вас убедит результат моего теста? Не будете гадать, пронесёт или нет, а последуете моему примеру? Защитите себя, окружающих вас людей и пощадите врачей, работающих 24/7 уже второй год.