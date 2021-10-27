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Звезды, которых обвиняли в домашнем насилии

New Magazine
32 минуты назад

Знаменитые мужчины, которые поднимали руку на своих избранниц.

Звезды, которых обвиняли в домашнем насилии
Фото: New MagazineNew Magazine

Марат Башаров

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Актер сам публично признался, что поднимал руку на женщин. И не раз. Сразу две экс-супруги обвинили его в злоупотреблении алкоголем и избиении. Сначала актриса Екатерина Архарова сняла побои дала откровенное интервью, а затем следующая жена Елизавета Шевыркова сбежала от Башарова с ребенком. После актер раскаялся и заявил, что встал на путь исправления. Елизавета дала ему второй шанс и снова сошлась с Башаровым.

Мел Гибсон

Звезда Голливуда влюбился в простую девушку из Саранска Оксану Григорьеву и бросил ради нее семью и 7 детей. Поначалу все было прекрасно. А потом начали всплывать нелицеприятные подробности. Оксана, которая родила от Мела Гибсона ребенка, утверждает что он оскорблял ее матом и поднимал на нее руку. Женщина даже предоставила аудиодоказательства. Однако адвокаты актера заявляют, что Оксана все это выдумала, чтобы выжать из актера как можно больше денег.

Александр Шульгин

«Бежать, бежать, бежать… Детей в охапку — и бежать. На поезде, на автобусе, на самолете… Главное — быстро, пока он не настиг»:

написала певица Валерия в своей книге-автобиографии о жизни с продюсером Шульгиным.

Валерия вспоминала, что Шульгин избивал ее до фиолетового цвета, запирал в собачьем вольере в морозы и даже нападал с ножом.

Джонни Депп

После расставания с Ванессой Паради Джони Депп женился на актрисе Эмбер Херд. Страсть, медовый месяц и полная идиллия. Однако через год после свадьбы актриса заявила о том, что Джонни ее избивает. Впрочем, это заявление было очень сомнительным, и даже бывшая супруга Деппа заступилась за него, утверждая, что он просто не мог этого сделать. В их браке Депп показал себя идеальным семьянином.

Александр Домогаров

После развода с Домогаровым Наталья Громушкина проговорилась в одном из интервью, что муж поднимал на нее руку. Домогаров все отрицал. Хотя соседи актера не раз слышали доносившиеся из его квартиры душераздирающие крики. Затем Марина Александрова, с которой у Александра Домогарова был продолжительный роман, тоже подтвердила, что он поднимал на нее руку. А однажды по словам коллег Александрова и вовсе пришла с синяком на лице в театр.

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