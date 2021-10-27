Звезды, которых обвиняли в домашнем насилии

Знаменитые мужчины, которые поднимали руку на своих избранниц.
Актер сам публично признался, что поднимал руку на женщин. И не раз. Сразу две экс-супруги обвинили его в злоупотреблении алкоголем и избиении. Сначала актриса Екатерина Архарова сняла побои дала откровенное интервью, а затем следующая жена Елизавета Шевыркова сбежала от Башарова с ребенком. После актер раскаялся и заявил, что встал на путь исправления. Елизавета дала ему второй шанс и снова сошлась с Башаровым.
Звезда Голливуда влюбился в простую девушку из Саранска Оксану Григорьеву и бросил ради нее семью и 7 детей. Поначалу все было прекрасно. А потом начали всплывать нелицеприятные подробности. Оксана, которая родила от Мела Гибсона ребенка, утверждает что он оскорблял ее матом и поднимал на нее руку. Женщина даже предоставила аудиодоказательства. Однако адвокаты актера заявляют, что Оксана все это выдумала, чтобы выжать из актера как можно больше денег.
«Бежать, бежать, бежать… Детей в охапку — и бежать. На поезде, на автобусе, на самолете… Главное — быстро, пока он не настиг»:
написала певица Валерия в своей книге-автобиографии о жизни с продюсером Шульгиным.
Валерия вспоминала, что Шульгин избивал ее до фиолетового цвета, запирал в собачьем вольере в морозы и даже нападал с ножом.
После расставания с Ванессой Паради Джони Депп женился на актрисе Эмбер Херд. Страсть, медовый месяц и полная идиллия. Однако через год после свадьбы актриса заявила о том, что Джонни ее избивает. Впрочем, это заявление было очень сомнительным, и даже бывшая супруга Деппа заступилась за него, утверждая, что он просто не мог этого сделать. В их браке Депп показал себя идеальным семьянином.
После развода с Домогаровым Наталья Громушкина проговорилась в одном из интервью, что муж поднимал на нее руку. Домогаров все отрицал. Хотя соседи актера не раз слышали доносившиеся из его квартиры душераздирающие крики. Затем Марина Александрова, с которой у Александра Домогарова был продолжительный роман, тоже подтвердила, что он поднимал на нее руку. А однажды по словам коллег Александрова и вовсе пришла с синяком на лице в театр.