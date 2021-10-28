Украинские певицы, которые прославились в России

Вера Брежнева и другие певицы, которые сыскали славу на территории России. В материале "Рамблера" — история их славы.

Фото: @ververa @ververa

Вера Брежнева

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Вера Галушка (девичья фамилия) родилась в небольшом городе Днепродзержинск в Днепропетровская области. Она отучилась в школе в родном городе, а потом уехала получать высшее образование в Днепропетровск. Брежнева отучилась на экономиста.

В 2002 году девушка решила принять участие в конкурсе "Мисс Днепроветровск", но так и не дошла до финала из-за того, что ее пригласили в группу "ВИА Гра". Продюсер Дмитрий Костюк предложил ей занять место Алены Винницкой. На протяжении четырех лет Брежнева оставалась в группе и часто гастролировала по России. Потом она решила начать сольную карьеру. Уже в 2008 году она начала выпускать собственные песни под лейблом Velvet Music, который базируется в России. Кроме того, певица начала участвовать в различных российских программах и снималась в кино у российских режиссеров.

Источники говорят, что все время Вера жила между Киевом и Москвой, так как в Борисполе живут ее родители. Окончательно в Москве она обосновалась в 2015 году после замужества с Константином Меладзе. Сейчас она продолжает выпускать сольные песни и выступать с концертами и в России, и на Украине.

Светлана Лобода

@lobodaofficial

Светлана Лобода родилась в Киеве и признана заслуженной артисткой Украины, но настоящую славу певица получила в России. Свой путь она начала в группе "Капучино", а потом продолжила в "ВИА Гре". Однако пробыла она там недолго — всего полгода. После этой группы она, как и многие участницы, начала сольную карьеру. В 2009 году участвовала на "Евровидении" от Украины.

В 2015 году Лобода выпустила трек "Пора домой", который прославил ее в России. С тех пор она начала получать различные премии и гастролировать по соседней стране. С тех пор она регулярно приезжала с концертами в Россию, а потом и вовсе стала наставником российского "Голоса. Дети". С 2017 года Лобода проживала в России, а в 2021 году переехала в Европу.

"В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз"

О своей личной жизни Лобода говорит крайне редко. Известно, что она состояла в браке с танцором Андреем Царем. В 2011 году у нее родилась дочь. В 2018 году на свет появилась вторая девочка. Имя отца Лобода скрывает, но поклонники уверены, что ее отцом является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако это предположение остается на уровне слухов.

Ани Лорак

@anilorak

Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, родилась в Черновицкой области. В 1995 году она пришла участие в российской программе "Утренняя звезда" и получила известность. Она часто выступала на музыкальных фестивалях и участвовала в конкурсах, а в 1999 году познакомилась с Игорем Крутым и начала с ним сотрудничать. В 2008 году выступала на "Евровидении" от Украины. Часто гастролировала по России и сотрудничала с российскими авторами и продюсерами, однако до 2016 года певица выступала под украинскими лейблами.

"Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками. На протяжении 20-ти лет моей творческой деятельности, я прославляю Украину по всему миру, на всевозможных конкурсах и фестивалях, принося награды и формируя положительный образ Украины. Моя миссия как артиста нести музыку, дарить людям радость"