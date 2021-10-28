Бородина: "Лить грязь это удел бездельников, мой – идти дальше"

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о популярной модели и телеведущей Виктории Боне . В своем Instagram Бородина отвечала на вопросы подписчиков. Один из них звучал так: "Какой конфликт у вас с Боней?". Ксения ответила публично в сториз своего профиля.

"У меня нет конфликтов с хайпажорами и бездельниками, это они каждый раз пытаются хоть что-то высосать из пальца для своего контента! Мне БУКВА Ю на них, никогда не обсуждаю. Обсуждать меня в прямых эфирах, на интервью, постоянно лить грязь это удел бездельников, мой – идти дальше",

Ходят слухи, что знаменитости давно не ладят между собой. На премии "Люди года" появившаяся Виктория Боня также вызвала у Бородиной негативную реакцию. В Сети даже появилось видео, на котором Бородина с заметным недовольством посмотрела на знакомую. Это отметили и подписчики в Instagram, но Ксения лишь скромно спросила: "Что там не так с лицом?".