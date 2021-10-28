Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.18
Войти в почту

Бородина: "Лить грязь это удел бездельников, мой – идти дальше"

Стелла Шмель
2 часа назад

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о популярной модели и телеведущей Виктории Боне. В своем Instagram Бородина отвечала на вопросы подписчиков. Один из них звучал так: "Какой конфликт у вас с Боней?". Ксения ответила публично в сториз своего профиля.

Бородина: "Лить грязь это удел бездельников, мой – идти дальше"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня нет конфликтов с хайпажорами и бездельниками, это они каждый раз пытаются хоть что-то высосать из пальца для своего контента! Мне БУКВА Ю на них, никогда не обсуждаю. Обсуждать меня в прямых эфирах, на интервью, постоянно лить грязь это удел бездельников, мой – идти дальше",

- написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред).

Ходят слухи, что знаменитости давно не ладят между собой. На премии "Люди года" появившаяся Виктория Боня также вызвала у Бородиной негативную реакцию. В Сети даже появилось видео, на котором Бородина с заметным недовольством посмотрела на знакомую. Это отметили и подписчики в Instagram, но Ксения лишь скромно спросила: "Что там не так с лицом?".

Виктория же открыто заявляет, что Бородина ей неприятна как человек, который неспособен открыто высказать накопившиеся претензии.

Ранее Бородина рассказала, почему не дружит с Бузовой.

Звёзды,Виктория Боня,Ксения Бородина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители