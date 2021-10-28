Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.18
Войти в почту

Разин озвучил баснословную сумму, которую звездам «Ласкового мая»

Диана Товсепова
1 час назад

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», заявил, что звездам группы он выдал по миллиону долларов.

Разин озвучил сумму, которую дал звездам «Ласкового мая»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом он заявил, поздравляя с днем рождения в Instagram Андрея Гурова, одного из первых солистов «Ласкового мая».

Instagram.com/razin_andrei_lm

Он отметил, что музыканты культовой группы всегда рядом с ним. Кроме того, он отметил, что артист его никогда не предавал, "в отличии от других".

«В отличие от других, которые, несмотря на то, что получили по миллиону долларов, льют на меня грязь. Ты всегда скромно и честно работал за свою зарплату, но при этом оставался порядочным и самым надежным другом».

При этом у Андрея Разина в последние годы возникали скандалы с бывшим лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. СМИ цитировали взаимные оскорбления продюсера и подопечного.

Ранее мы писали о том, что Разин рассказал об уходе Аллы Пугачевой со сцены. По словам Разина, певицу сгубило курение. Поэтому он призвал начинающих артистов не курить.

Звёзды,Андрей Гуров,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители