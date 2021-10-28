Разин озвучил сумму, которую дал звездам «Ласкового мая»

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», заявил, что звездам группы он выдал по миллиону долларов.

Об этом он заявил, поздравляя с днем рождения в Instagram Андрея Гурова, одного из первых солистов «Ласкового мая».

Instagram.com/razin_andrei_lm

Он отметил, что музыканты культовой группы всегда рядом с ним. Кроме того, он отметил, что артист его никогда не предавал, "в отличии от других".

«В отличие от других, которые, несмотря на то, что получили по миллиону долларов, льют на меня грязь. Ты всегда скромно и честно работал за свою зарплату, но при этом оставался порядочным и самым надежным другом».

При этом у Андрея Разина в последние годы возникали скандалы с бывшим лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. СМИ цитировали взаимные оскорбления продюсера и подопечного.