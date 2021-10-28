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Роналду станет отцом в пятый раз

Диана Товсепова
1 час назад

Испанские СМИ сообщили, что недавно перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь станет отцом. Его невеста Джорджина Родригез беременна. Об этом СМИ сообщили со ссылкой на источник из окружения игрока.

Роналду станет отцом в пятый раз
Фото: InstagramInstagram

Возлюбленная знаменитого футболиста на 12-й неделе беременности, пара ждет двойню. Для них эти дети станут пятым и шестым.

У 36-летнего Роналду с Джорджиной уже есть общая дочь Алана Мартина. Еще у футболиста но ранее родились трое детей от разных суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

«Рад сообщить, что мы ожидаем двойню. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — сообщили они.

При этом мать Криштиану, Дорореш Авейру, с которой у футболиста очень теплые отношения, выступает против Джорджины. Осенью она даже посоветовала любимому сыну никогда не жениться на испанской красавице, потому что ее якобы интересуют только его состояние.

Помолвка Криштиану и Джорджины состоялась в 2018 году, а в ноябре 2021 СМИ написали об их тайной свадьбы, но позже друзья и родные футболиста опровергли это.

Ранее сообщалось, что российская певица подтвердила беременность.

Звёзды,Алан Мартин,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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