Роналду станет отцом в пятый раз

Испанские СМИ сообщили, что недавно перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь станет отцом. Его невеста Джорджина Родригез беременна. Об этом СМИ сообщили со ссылкой на источник из окружения игрока.

Фото: Instagram Instagram

Возлюбленная знаменитого футболиста на 12-й неделе беременности, пара ждет двойню. Для них эти дети станут пятым и шестым.

У 36-летнего Роналду с Джорджиной уже есть общая дочь Алана Мартина. Еще у футболиста но ранее родились трое детей от разных суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

«Рад сообщить, что мы ожидаем двойню. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — сообщили они.

При этом мать Криштиану, Дорореш Авейру, с которой у футболиста очень теплые отношения, выступает против Джорджины. Осенью она даже посоветовала любимому сыну никогда не жениться на испанской красавице, потому что ее якобы интересуют только его состояние.

Помолвка Криштиану и Джорджины состоялась в 2018 году, а в ноябре 2021 СМИ написали об их тайной свадьбы, но позже друзья и родные футболиста опровергли это.