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Собчак раскрыла семизначную сумму заработка

Даша Краснова
1 час назад

Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. В YouTube-шоу «Есть вопросики» она заявила, что получает более $4 млн в год (280 млн рублей). Также ведущая уточнила, что ее доход никак не связан с Министерством культуры.

Собчак раскрыла семизначную сумму заработка
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak

"Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать", — рассказала ведущая.

Собчак замужем за художественным руководителем театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.

Она добавила, что ее можно называть самой богатой женой российского чиновника.

Ранее мы рассказывали, сколько денег получила Собчак за проведение свадьбы Вавилова.

Звёзды,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Минкультуры,
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