Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.92
Войти в почту

Бывший муж Долиной признался в пластических операциях певицы

Даша Краснова
2 часа назад

Продюсер Ларисы Долиной Виктор Митязов раскрыл правду о внешних изменениях знаменитости. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Бывший муж Долиной признался в пластических операциях певицы
Фото: @larisa.dolina.official@larisa.dolina.official

Бывший муж народной артистки России отметил, что рад похудению певицы, которого она добилась благодаря силе воли и без пластических операций.

По словам Митязова, в 1990-х годах у Долиной была «знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну». Но позже артистка все-таки начала преображать тело и лицо с помощью хирургического вмешательства.

«Лариса и пластику делала, в том числе липосакцию. Но это не приносило такого стабильного успеха, как просто чистая диета. После липосакции потом все равно все возвращается. А страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что в свое время Долина сделала подтяжку груди, но в результате она стала асимметричной.

«Лицо тоже делала — с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки», — добавил Митязов.

За год 66-летняя знаменитость сбросила 21 килограмм веса и предстала перед публикой в новом образе. Новый рацион Долиной подразумевает полный отказ от еды после 15 часов дня.

Ранее мы сообщали, как не набрать вес в зимний период.

Звёзды,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители