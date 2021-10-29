Бывший муж Долиной признался в пластических операциях певицы

Продюсер Ларисы Долиной Виктор Митязов раскрыл правду о внешних изменениях знаменитости. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: @larisa.dolina.official @larisa.dolina.official

Бывший муж народной артистки России отметил, что рад похудению певицы, которого она добилась благодаря силе воли и без пластических операций.

По словам Митязова, в 1990-х годах у Долиной была «знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну». Но позже артистка все-таки начала преображать тело и лицо с помощью хирургического вмешательства.

«Лариса и пластику делала, в том числе липосакцию. Но это не приносило такого стабильного успеха, как просто чистая диета. После липосакции потом все равно все возвращается. А страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что в свое время Долина сделала подтяжку груди, но в результате она стала асимметричной.

«Лицо тоже делала — с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки», — добавил Митязов.

За год 66-летняя знаменитость сбросила 21 килограмм веса и предстала перед публикой в новом образе. Новый рацион Долиной подразумевает полный отказ от еды после 15 часов дня.