Звезды, которых судили за убийство

Их поклонники исчисляются тысячами, однако за славой этих артистов прячется неприглядная изнанка их жизни. «Рамблер» собрал звезд, которых судили за убийство.

Снуп Дог

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Рэпер Снуп Догг и его телохранитель Маккинли Ли проходили по делу об убийстве одного из членов конкурирующей банды Филиппа Волдермариума. Спустя годы судебных разбирательств их оправдали – адвокатам звезды удалось доказать, что преступление было актом самозащиты, мол, убитый угрожал рэперу и его друзьям оружием. Кстати, об этом деле сняли фильм «Дело было в убийстве» - такое же название имеет и песня Снуп Догга, которая считается одной из самых известных в его творчестве.

Сид Вишес

Басист панк-группы Sex Pistols Сид Вишес зарезал 20-летнюю девушку Нэнси Спанджен в 1978 году. Согласно официальной версии полиции, которые занимались этим делом, музыкант принял запрещенные вещества и отключился в гостиничном номере, а когда пришел в себя, то обнаружил убитую подругу в ванной. Звезда сам вызвал скорую помощь и всячески отрицал вину. Однако позже следствие установило, что убил Нэнси именно Вишес. Суд так и не смог предъявить ему обвинение – он умер от передозировки запрещенных веществ.

Billedbladet NÅ/Arne S. Nielsen

Вальтрауд Майер

История достойная триллеров Хичкока: немецкая оперная певица пошла на убийство престарелого супруга из-за 5,5 миллионов евро, которые были на его счетах. Вальтрауд убила супруга (его объявили пропавшим без вести), а затем устроила «кастинг» на его место. У певицы был план: она хотела выдать самозванца за мужа, заставить его переписать ей деньги, а после откупиться от поддельного супруга. Она надеялась, что подмену никто не заметит, ведь она жила в маленькой деревне. Но Майер сдал полицейским мужчина, который не прошел кастинг на роль престарелого миллионера.

Майк Джейс

Звезда сериалов «Щит» и «Менталист» Майкл Джейс в 2014 году застрелил жену, 40-летнюю Эйприл Джейс. Майкл сам вызвал полицию и сообщил об убийстве. Свидетелями преступления стали двое их сыновей. Актера приговорили к 40 годам тюремного заключения за убийство второй степени.

Кстати, после ареста Джейса его бывшая жена (они развелись в 2002 году) заявила, что тоже подвергалась домашнему насилию со стороны Майкла.

Кит Мун