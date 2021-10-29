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Девушка получила угрозу от Самойловой из-за осуждения ее курсов

Даша Краснова
1 час назад

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пригрозила судом популярной блогерше, которая сняла ролик про авторский курс знаменитости. Об инциденте пострадавшая девушка сообщила в своем Instagram.

Девушка получила угрозу от Самойловой из-за осуждения ее курсов
Фото: @samoylovaoxana@samoylovaoxana

Марианна Франц рассказала, что получила от юристов Самойловой досудебную претензию из-за 11-минутного видео, в котором она назвала минусы онлайн-обучения на курсе звезды.

В посте, который набрал 438 тысяч просмотров, пользовательница сети раскритиковала содержание курса предпринимательницы и обвинила ее во лжи.

«Сегодня адвокат Оксаны Самойловой направил мне досудебную претензию. Видимо, ей очень не понравилось мое видео. Это не прикол и не сарказм. Это все очень серьезно», — пояснила Франц.

Сама знаменитость и ее адвокаты не давали официальных комментариев по поводу произошедшего. Оксана Самойлова уже ни раз подает в суд на блогеров, которые критикуют ее бизнес.

Ранее мы рассказывали о крупной ссоре Самойловой с сестрой-инвалидом.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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