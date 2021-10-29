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Подросшая дочь Джоли перехотела быть мальчиком

Мира Маркина
1 час назад

Шайло Джоли-Пит удивила публику своим преображением. 15-летняя дочь голливудских актеров, еще год назад хотевшая сменить пол, перехотела быть мальчиком и стала появляться на публике в платье и с макияжем. Подробнее — в материале "Рамблера".

Шайло Джоли-Пит удивила публику своим преображением.
1/7 Шайло Джоли-Пит удивила публику своим преображением.
Фото: globallookpress.com
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15-летняя дочь голливудских актеров, еще год назад хотевшая сменить пол, перехотела быть мальчиком и стала появляться на публике в платье и с макияжем.
2/7 15-летняя дочь голливудских актеров, еще год назад хотевшая сменить пол, перехотела быть мальчиком и стала появляться на публике в платье и с макияжем.
Фото: globallookpress.com
В три года Шайло заявила родителям, что хочет быть мальчиком.
3/7 В три года Шайло заявила родителям, что хочет быть мальчиком.
Фото: globallookpress.com
И попросила называть ее Джоном или Питером.
4/7 И попросила называть ее Джоном или Питером.
Фото: globallookpress.com
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Все детство девочка носила короткую прическу и появлялась на публике в мужских костюмах.
5/7 Все детство девочка носила короткую прическу и появлялась на публике в мужских костюмах.
Фото: globallookpress.com
Но, кажется, теперь ее восприятие себя изменилось.
6/7 Но, кажется, теперь ее восприятие себя изменилось.
Фото: globallookpress.com
Впервые в платье Джоли-Питт пришла на недавнюю премьеру фильма "Вечные". После этого было еще несколько выходов в женственном наряде.
7/7 Впервые в платье Джоли-Питт пришла на недавнюю премьеру фильма "Вечные". После этого было еще несколько выходов в женственном наряде.
Фото: globallookpress.com

В три года Шайло заявила родителям, что хочет быть мальчиком, и попросила называть ее Джоном или Питером. Все детство девочка носила короткую прическу и появлялась на публике в мужских костюмах.

"Шайло любит мужскую одежду. Ей нравится выглядеть как мальчишка, поэтому мы коротко стрижем ей волосы. Она считает себя одним из братьев", — рассказывала Анджелина Джоли в 2011 году.

Но, кажется, теперь ее восприятие себя изменилось. Шайло открыла для себя свое женское начало. Впервые в платье Джоли-Питт пришла на недавнюю премьеру фильма "Вечные". После этого было еще несколько выходов с макияжем, прической и в женственном наряде. В соцсетях заметили, что девочка появилась в старых платьях мамы, перешитых под ее фигуру.

Пользователи начали писать, что Шайло стала очень похожа на Анджелину Джоли. Девочка унаследовала ее улыбку.

Звёзды,Фото,Анджелина Джоли,
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