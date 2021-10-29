Подросшая дочь Джоли перехотела быть мальчиком

Шайло Джоли-Пит удивила публику своим преображением. 15-летняя дочь голливудских актеров, еще год назад хотевшая сменить пол, перехотела быть мальчиком и стала появляться на публике в платье и с макияжем. Подробнее — в материале "Рамблера".
В три года Шайло заявила родителям, что хочет быть мальчиком, и попросила называть ее Джоном или Питером. Все детство девочка носила короткую прическу и появлялась на публике в мужских костюмах.
"Шайло любит мужскую одежду. Ей нравится выглядеть как мальчишка, поэтому мы коротко стрижем ей волосы. Она считает себя одним из братьев", — рассказывала Анджелина Джоли в 2011 году.
Но, кажется, теперь ее восприятие себя изменилось. Шайло открыла для себя свое женское начало. Впервые в платье Джоли-Питт пришла на недавнюю премьеру фильма "Вечные". После этого было еще несколько выходов с макияжем, прической и в женственном наряде. В соцсетях заметили, что девочка появилась в старых платьях мамы, перешитых под ее фигуру.
Пользователи начали писать, что Шайло стала очень похожа на Анджелину Джоли. Девочка унаследовала ее улыбку.