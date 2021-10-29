Бритни Спирс прилетела на частный остров

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала фото из вертолета и рассказала о том, что прилетела на частный остров. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Фото: @britneyspears @britneyspears

На размещенном в сети ролике 39-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне воздушного средства. На ней — серый топ, мини-шорты, черный удлиненный пиджак, а также коричневые туфли на небольшом каблуке. Образ Спирс дополнили соломенная шляпа, солнцезащитные очки и сумка в цвет обуви.

Певица также сняла короткое видео, продемонстрировав подписчикам пейзажи из иллюминатора во время полета.

«Прибытие на частный остров. Здесь хорошо, но очень жарко!» — подписала она публикацию, которая набрала больше миллиона лайков.

Спирс не раскрыла цель свой поездки на остров.

По предположительным данным Daily Mail, звезда приземлилась в Международном аэропорту Голдсон в Ледвилле, Белиз, а затем пересела в вертолет.

Поклонники пожелали исполнительнице хорошего отдыха в комментариях под постом. «Жизнь, которую ты заслуживаешь, королева», «Надеюсь, ты проведешь время незабываемо! Ты это заслужила!», «Свобода!», «Веселись, моя королева!», «Наслаждайся каждой секундой!» — писали они.