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Бритни Спирс прилетела на частный остров и показала фото

Lenta.ru
1 час назад

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала фото из вертолета и рассказала о том, что прилетела на частный остров. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Бритни Спирс прилетела на частный остров
Фото: @britneyspears@britneyspears

На размещенном в сети ролике 39-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне воздушного средства. На ней — серый топ, мини-шорты, черный удлиненный пиджак, а также коричневые туфли на небольшом каблуке. Образ Спирс дополнили соломенная шляпа, солнцезащитные очки и сумка в цвет обуви.

Певица также сняла короткое видео, продемонстрировав подписчикам пейзажи из иллюминатора во время полета.

«Прибытие на частный остров. Здесь хорошо, но очень жарко!» — подписала она публикацию, которая набрала больше миллиона лайков.

Спирс не раскрыла цель свой поездки на остров.

По предположительным данным Daily Mail, звезда приземлилась в Международном аэропорту Голдсон в Ледвилле, Белиз, а затем пересела в вертолет.

Поклонники пожелали исполнительнице хорошего отдыха в комментариях под постом. «Жизнь, которую ты заслуживаешь, королева», «Надеюсь, ты проведешь время незабываемо! Ты это заслужила!», «Свобода!», «Веселись, моя королева!», «Наслаждайся каждой секундой!» — писали они.

Ранее в октябре Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок. На размещенном в сети ролике она выполняет танцевальные движения в красном кроп-топе и белых мини-шортах. Спирс показала свое спортивное телосложение после спорта с разных ракурсов.

Звёзды,Бритни Спирс,
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