Шварценеггер призвал всех отказаться от одного продукта

Исполнитель роли Терминатора и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал человечество сократить потребления одного продукта, чтобы снизить выбросы углерода в атмосферу. Этим продуктом является мясо, заявила знаменитость в интервью «Би-би-си».

Шварценеггер рассказал, что за последние несколько лет на три четверти сократил объем мяса в своем рационе, увеличив потребление овощей и растительной пищи. Такое питание положительно влияет не только на экологию, но и на здоровье актера.

Актер также призвал людей покупать больше продуктов, которые произведены или выращены на территории их непосредственного проживания, поскольку при доставке товаров морскими судами выделяется большое количество вредных выбросов.

«Покупайте местные продукты. Заказывая что-то из-за границы, вы наносите вред окружающей среде. Это худшее, что вы можете сделать», — заявил Шварценеггер.

Актер собирается принять участие в мировой конференции по климату в Глазго в ноябре.