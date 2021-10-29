Зейну предъявили обвинение в четырех преступлениях против Хадид

На исполнителя Зейна Малика завели уголовное дело из-за скандала в семье его девушки Джиджи Хадид. Подробности сообщает TMZ.

Выяснилось, что во время ссоры с мамой Джиджи Иоландой Хадид артист грубо обозвал ее и затолкал в шкаф, причинив ей сильную боль. В это же время он звонил своей девушке в Париж, чтобы она "обзавелась яйцами и защитила их от ее матери". Он также советовал Иоланде держаться подальше от их с Джи джи дочери Хай.

Сначала Зейн все отрицал, но в итоге признал вину. Ему запрещено приближаться к Иоланде, а также он должен пройти курс управления гневом и программу профилактики домашнего насилия. Также артисту назначили штраф и испытательный срок на год.

Что касается самой супермодели Джиджи, то после случившегося она ушла от исполнителя. Приближенные к Хадид источника передали, что на данный момент она просит об уединении. Сейчас модель сосредоточена на том, чтобы сделать все лучшее для Хай..