Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.26
Войти в почту

Зейна обвиняют в четырех преступлениях против Джиджи и Иоланды Хадид

Мария Иглина
57 минут назад

На исполнителя Зейна Малика завели уголовное дело из-за скандала в семье его девушки Джиджи Хадид. Подробности сообщает TMZ.

Зейну предъявили обвинение в четырех преступлениях против Хадид
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выяснилось, что во время ссоры с мамой Джиджи Иоландой Хадид артист грубо обозвал ее и затолкал в шкаф, причинив ей сильную боль. В это же время он звонил своей девушке в Париж, чтобы она "обзавелась яйцами и защитила их от ее матери". Он также советовал Иоланде держаться подальше от их с Джи джи дочери Хай.

Сначала Зейн все отрицал, но в итоге признал вину. Ему запрещено приближаться к Иоланде, а также он должен пройти курс управления гневом и программу профилактики домашнего насилия. Также артисту назначили штраф и испытательный срок на год.

Что касается самой супермодели Джиджи, то после случившегося она ушла от исполнителя. Приближенные к Хадид источника передали, что на данный момент она просит об уединении. Сейчас модель сосредоточена на том, чтобы сделать все лучшее для Хай..

Читайте также о звездах, которых осудили за убийство.

Звёзды,Иоланда Хадид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители