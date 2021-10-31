Российские звезды, высказавшиеся за обязательную вакцинацию

О необходимости вакцинации спорят почти в каждом российском доме. Однозначной позиции на этот счет нет и в отечественном шоу-бизнесе. "Рамблер" разбирался, кто из знаменитостей публично высказался о необходимости обязательной вакцинации.

Оказалось, свое мнение четко выразил известный журналист Владимир Познер. Он заявил, что не согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, ранее высказавшимся против обязательной вакцинации населения.

"... Я хотел бы сказать, что я, в отличие от президента Путина, за обязательность вакцинации. Причем не путем указа, а путем создания таких условий, при которых будет крайне неприятно существовать без вакцинации, без QR-кода.

Например, чтобы без QR-кода нельзя было бы попасть в театр, в кинотеатр, в любой магазин, в музей, в ресторан, в бар, в спортзал, на стадион, на любой общественный транспорт, в том числе и в метро, ну и даже на самолет. То есть сделать так, что жить без этого будет сложно...", — заявил Познер.

При этом журналист назвал тех, кто отказывается от вакцинации или покупает сертификаты "тупыми".

"Неприятно? Неприятно! Но я не хочу ходить рядом с людьми, которые могут меня заразить, потому что они такие, простите меня, тупые.

Какие-то люди, конечно, будут покупать, и какие-то будут, конечно, продавать, я имею в виду QR-коды, это так, но таких будет все-таки гораздо меньше того количества, которые предпочтут вакцинироваться. В этом я тоже уверен. Так было и так есть во многих странах и так было бы у нас.

На всякий случай я хочу вам сказать, что я вакцинировался три раза и еще буду", — считает он.

Ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал себя сторонником принудительной вакцинации граждан РФ от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью порталу URA.RU.

В частности, музыкант пересказал разговор с медиком из Казани, посетовавшим на отказ людей от прививки против коронавирусной инфекции. Врач предложила, чтобы такие люди лечились за свой счет.

"Не хотите прививаться — лечиться будете за деньги! Вот кто привился и не дай бог заболел — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги, потому что вы — м***ки", — такую позицию поддержал артист.

Музыкант резко объяснил, что считает отказ от вакцинации "идиотизмом":