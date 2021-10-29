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Брук Шилдс раскрыла детали съемки в нижнем белье в 15 лет

Мария Иглина
1 час назад

Американская модель и актриса Брук Шилдс раскрыла подробности шокировавшей ее съемки рекламы бренда Calvin Klein, в которой она приняла участие в 15-летнем возрасте. Интервью опубликовало издание Vogue.

Брук Шилдс раскрыла детали съемки в нижнем белье в 15 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 1980-х девушка позировала в нижнем белье и оголяющих грудь нарядах. Для рекламы она танцевала и демонстрировала вещи бренда.

" Я была наивной и ни о чем не думала. Несмотря на то, что я снималась в белье, мне не показалось, что реклама носит сексуальный характер",

— призналась Шилдс.

Теперь же актриса видит провокационный подтекст рекламы, которая впоследствии стала культовой.

"В 56 лет я вижу, что операторы сначала снимали вблизи мою промежность и только потом лицо. Мне не объяснили, что реклама будет двусмысленной. Я была в шоке, когда она обрела общественный резонанс".

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