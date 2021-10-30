Российские звезды, которые не смогли прославиться за рубежом

Многие знаменитости стремятся прославиться не только у себя на родине, но и за рубежом. Поэтому после народного признания артисты собирают волю в кулак и отправляются на Запад,чтобы стать мировыми звездами. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Фото: New Magazine New Magazine

Лена Катина

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Несмотря на то, что группа “Тату” была очень популярна за границей, порознь девушки не смогли добиться такого же успеха за пределами России. Лена Катина отправилась в США, где развивала сольный проект, который поддерживал экс-продюсер популярной группы. Певица записывала треки на трех языках – русском, английском, испанском. Ту славу, о которой мечтала Катина, ей завоевать не удалось. На сольных концертах ей приходилось петь песни “Тату”, так как публика желала их. Через 6 лет сольной карьеры в Америке, девушка вернулась в Россию, где кстати, тоже не может похвастаться популярностью.

Любовь Успенская

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Свою карьеру Успенская начала как раз в Америке. Но постоянными слушателями оказывались русские эмигранты. Выступала Любовь Успенская в барах и ресторанах. В начале девяностых у певицы начались гастроли по России и тогда она завоевала любовь слушателей и получила множество наград.

Наталья Андрейченко

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Наталью Андрейченко знают как Мэри Поппинс из советского фильма. Ее успехом восхищались не только в России, но и за рубежом. В 1991 году актриса уехала в США к супругу – режиссеру Максимилиану Шеллу. Казалось бы, что здесь она точно сможет построить карьеру. Но нет. Стоит отметить, что супруг всячески пытался сделать так, чтобы его жена не прославилась. Долгое время Андрейченко страдала от алкогольной зависимости, но сама смогла победить недуг. Сейчас она живет на две страны. В Мексике женщина открыла духовный центр своего имени. Занимается йогой и преподает практики и учит медитировать.

Алсу

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В 2000 году Алсу заняла второе место на песенном конкурсе “Евровидение”. Это подтолкнуло ее к тому, чтобы начинать развиваться в западных странах и не засиживаться в России. Девушка начала записывать свой первый англоязычный альбом под названием “Alsou”, запись которого велась в трех странах: США, Швеции и Великобритании. Вскоре диск вышел в разных зарубежных странах, но успехом не пользовался. Через 4 года певица вновь решила заявить о себе за границей. Но вновь не получилось.

Валерия

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В конце 2000-х годов певица Валерия решила попытать удачу. К тому времени она уже получила признание в России и захотела прославиться за рубежом. Певица приняла участие в съемке для обложки американского “Billboard”, над ее англоязычным альбомом “Out of Controll” работали продюсеры мировых звезд. Однако все попытки не увенчались успехом. Сейчас Валерия выступает в США, но для русских слушателей.

Светлана Ходченкова

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