Звездные любовницы, которым удалось стать женами

Они годами ждали своего звездного часа.

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Вера Брежнева

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Продюсер Константин Меладзе 10 лет скрывал от всех отношения с солисткой группы “Виагра” Верой Брежневой. По словам его бывшей супруги Яны Сум, она давно подозревала неладное. Но от Веры всегда получала ответ “Мы только дружим”. Но вскоре все тайное стало явным. Вера и Константин тайно поженились в 2015 году.

Альбина Джанабаева

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Валерий Меладзе всем казался примерным семьянином: жена, три дочки. Пока в конце 90-х к нему в коллектив не устроилась на бэк-вокал Альбина Джанабаева Через несколько месяцев начался страстный роман, в результате которого певица родила сына. Мальчика назвали Костей, в честь родного брата Валерия – Коснтантина Меладзе. Из семьи Валерий ушел только в 2009 году. Уже в браке с Джанабаевой у них родилось еще двое детей.

Марина Зудина

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До того, как стать второй законной женой Олега Табакова, Марина Зудина тайно встречалась с ним много лет. Несмотря на огромную разницу в возрасте – 30 лет, у них был страстный роман. Спустя 10 лет тайных отношений Зудину перестала устраивать роль любовницы и Табаков ушел из семьи. Людмила Крылова и его дети от первого брака так и не простили отца. В новом браке у Табакова и Зудиной родилось двое детей.

Ольга Родионова

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Скандальная модель долгое время была неофициальной второй женой банкира и издателя Сергея Родионова. Ольга прославилась, как женщина без комплексов, а все потому что очень любила фотосессии в стиле “Ню”. Недаром она была бывшей моделью Playboy. Лучших европейских фотографов для нее заказывал сам Сергей Родионов. На вторых ролях она была много лет. Ведь первая и законная супруга банкира Светлана Лощатова была председателем правления банка “Славянский” – семейный бизнес, в браке было двое детей. Ходили слухи, что Родионов даже принял ислам, чтобы по закону быть двоеженцем. Однако в 2013 все изменилось. Вместе с Сергеем они покинули Россию и уехали в Амстердам.

Лионелла Пырьева

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