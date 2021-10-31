Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Темникова рассказала о встрече с педофилом под видом продюсера в 17 лет

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Певица Елена Темникова рассказала о знакомстве с педофилом под видом продюсера в 17 лет. Воспоминаниями она поделилась в большом интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света».

Темникова рассказала о встрече с педофилом в 17 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Темниковой, впервые она приехала в Москву по приглашению мужчины, который представился поэтом-песенником. Он пообещал юной артистке помощь в построении карьеры и убедил ее переехать в столицу.

«Мне собрали и постельное белье, зимнюю одежду, фотоальбомы, толстые, гигантские... А еще мама мне все грамоты положила. Ну это же абсурд! Ну кому эти грамоты нужны были бы? Но тогда я к этому отнеслась очень серьезно», — рассказала Темникова.

Когда исполнительница приехала в Москву, чтобы заселиться в общежитие, ее никто не встретил. Темникова позвонила продюсеру, но тот прямо ответил, что он женат, и она приехала не вовремя. Тогда девушка настояла на заселении ее в ближайший отель, мужчина согласился.

Администратор отеля предупредила будущую звезду, что ее новый знакомый часто приводит в гостиницу несовершеннолетних девочек, поэтому ей необходимо переехать в другой номер.

«В общем, он педофилом оказался. Мне 17, но, поверьте, я выглядела и вела себя так, как будто мне 12», — вспоминает певица.

Впоследствии ей поступали угрозы от педофила, которые она игнорировала.

«Представляешь, нецелованной девочке попасться в лапы такому пауку?» — обратилась к Бондарчук артистка.

Звёзды,Елена Темникова,Светлана Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители