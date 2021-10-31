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Темникова рассказала, как Фадеев заставлял врать

Мария Иглина
58 минут назад

Бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова рассказала, как продюсер Максим Фадеев принуждал солисток врать. На откровения певица решилась для YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

Темникова рассказала, как Фадеев заставлял врать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, артистка поделилась, что на протяжении долгого времени ей приходилось отрицать факт замужества с Алексеем Семеновым. Дело в том, что по мнению Максима Фадеева, это могло плохо отразиться на репутации коллектива.

"Он приказал, чтобы я отнекивалась максимально, что мы не были женаты, что он это все придумал, что это все чушь собачья",

— сказала Темникова.

Стоит отметить, что публика в это верила даже после того, как сам Алексей написал книгу, в которой подробно рассказал о свадьбе и отношениях с певицей.

Однако Елена Темникова относится с пониманием к подобному вранью и считает этого всего лишь издержками профессии:

"Это такая работа. Скажут побриться налысо, значит я буду ходить лысой".

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Звёзды,Елена Темникова,Алексей Семенов,Максим Фадеев,Светлана Бондарчук,
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