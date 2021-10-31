Темникова рассказала, как Фадеев заставлял врать

Бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова рассказала, как продюсер Максим Фадеев принуждал солисток врать. На откровения певица решилась для YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

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Так, артистка поделилась, что на протяжении долгого времени ей приходилось отрицать факт замужества с Алексеем Семеновым. Дело в том, что по мнению Максима Фадеева, это могло плохо отразиться на репутации коллектива.

"Он приказал, чтобы я отнекивалась максимально, что мы не были женаты, что он это все придумал, что это все чушь собачья",

— сказала Темникова.

Стоит отметить, что публика в это верила даже после того, как сам Алексей написал книгу, в которой подробно рассказал о свадьбе и отношениях с певицей.

Однако Елена Темникова относится с пониманием к подобному вранью и считает этого всего лишь издержками профессии:

"Это такая работа. Скажут побриться налысо, значит я буду ходить лысой".