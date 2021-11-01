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Питт считает, что Джоли специально выводит детей в свет

Стелла Шмель
41 минуту назад

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в лицемерии. Война после развода между звездной парой продолжается.

Питт считает, что Джоли специально выводит детей в свет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Недавно Анджелина Джоли появилась на красной ковровой дорожке по случаю премьеры фильма «Вечные». Пришла она не одна, а вместе со своими детьми, с которыми с удовольствием позировала для фотографов.

«Я не идеальная мама. Каждый день мне кажется, что я делаю что-то неправильно. Я критично отношусь к себе, потому что часто сомневаюсь в правильности своих действий»,

— рассказала актриса в одном из интервью на красной ковровой дорожке.

Бывший супруг актрисы Бред Питт считает, что Джоли пустила в ход манипуляцию.

«Энджи использует детей. Она стала постоянно выставлять детей напоказ. Брэд никогда публично не говорит о детях и не выносит их на всеобщее обозрение»,

— озвучил мнение актера источник из окружения Питта изданию the post.

Ранее сообщалось, что Питт подал в суд на свою бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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