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Серябкина рассказала о планах вернуться в Россию

Lenta.ru
1 час назад

Российская певица Ольга Серябкина, известная как бывшая солистка группы «Серебро», заявила, что планирует вернуться в Россию. Об этом она рассказала в ходе ток-шоу «Надо обсудить», которое выходит на YouTube-канале Fametime TV.

Серябкина рассказала о планах вернуться в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящее время беременная поп-исполнительница вместе с супругом бизнесменом Георгием Начкебия отдыхает в Австрии. Отмечается, что ребенок может появиться на свет в декабре. Экс-участница «Серебра» сказала, что собирается рожать в Москве. По ее словам, она хочет чувствовать поддержку близких в важный для нее период в жизни.

«Я рожаю в Москве, потому что мне так удобнее. Я чувствую себя, ну знаешь, здесь дом, здесь родственники», — объяснила 36-летняя артистка.

Она также подчеркнула, что не хочет специально рожать за границей, чтобы ее ребенок получил гражданство другого государства.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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