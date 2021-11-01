Серябкина рассказала о планах вернуться в Россию

Российская певица Ольга Серябкина , известная как бывшая солистка группы «Серебро», заявила, что планирует вернуться в Россию. Об этом она рассказала в ходе ток-шоу «Надо обсудить», которое выходит на YouTube -канале Fametime TV.

В настоящее время беременная поп-исполнительница вместе с супругом бизнесменом Георгием Начкебия отдыхает в Австрии. Отмечается, что ребенок может появиться на свет в декабре. Экс-участница «Серебра» сказала, что собирается рожать в Москве. По ее словам, она хочет чувствовать поддержку близких в важный для нее период в жизни.