В этом году звезды подошли креативно к выбору костюмов на Хэллоуин: «Рамблер» собрал самые яркие образы знаменитостей, которые одновременно впечатлили и шокировали их поклонников.
Скандальный рэпер Lil Nas X перевоплотился в главного злодея из "Гарри Поттера" Волан-де-Морта, певец The Weeknd, который из года в год ответственно подходит к подготовке к празднику примерил образ Вито Корлеоне (он же «Крестный отец»). У признанной королевы Хэллоуина Хайди Клум в этом году появились конкуренты: так, певица Ариана Гранде превратилась в чудовище из культового фильма 50-х «Тварь из Черной лагуны», а певица Bebe Rexha выбрала образ скандальной модели Playboy Анны-Николь Смит, которая в 27 лет вышла замуж за 89-летнего миллиардера. Отметим, что сама супермодель отменила тематическую вечеринку в честь Хэллоуина, но сняла мини-ужастик, который загрузила в Instagram.
Актриса Керри Вашингтон на волне популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара» перевоплотилась в участника под номером 456, а Крис Дженнер примерила образ Круэллы – правда, злодейка в исполнении звезды получилась чересчур уж доброй. Из парных костюмов отметим креатив Орландо Блума и Кэти Перри, которые отработали медицинскую тематику и переоделись во врача и шприц. Также отметились и Джон Ледженд с супругой Крисси Тейген – звезды вместе с детьми на один день стали настоящей семейкой Аддамс.