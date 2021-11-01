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Участник 456: в кого звезды перевоплотились на Хэллоуин

Мира Маркина
50 минут назад

В этом году звезды подошли креативно к выбору костюмов на Хэллоуин: «Рамблер» собрал самые яркие образы знаменитостей, которые одновременно впечатлили и шокировали их поклонников.

Певица Doja Cat примерила ну очень соблазнительный образ - ей конкуренцию составить может разве что певица Николь Шерзингер.
1/15 Певица Doja Cat примерила ну очень соблазнительный образ - ей конкуренцию составить может разве что певица Николь Шерзингер.
Фото: @dojacat
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Королева Хэллоуина Хайди Клум второй год подряд отменяет тематическую вечеринку из-за пандемии. Вместо этого модель сняла мини-ужастик, который загрузила в Instagram.
2/15 Королева Хэллоуина Хайди Клум второй год подряд отменяет тематическую вечеринку из-за пандемии. Вместо этого модель сняла мини-ужастик, который загрузила в Instagram.
Фото: @heidiklum
Певица Ариана Гранде перевоплотилась в чудовище из культового фильма 50-х "Тварь из Черной лагуны"
3/15 Певица Ариана Гранде перевоплотилась в чудовище из культового фильма 50-х "Тварь из Черной лагуны"
Фото: @arianagrande
Модель и супруга Джастина Бибера Хейли примерила образ Бритни Спирс из ее клипа «Baby One More Time».
4/15 Модель и супруга Джастина Бибера Хейли примерила образ Бритни Спирс из ее клипа «Baby One More Time».
Фото: @haileybieber
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А вот и образ из нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" - актриса Керри Вашингтон перевоплотилась в участника под номером 456.
5/15 А вот и образ из нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" - актриса Керри Вашингтон перевоплотилась в участника под номером 456.
Фото: @kerrywashington
Джон Ледженд с Крисси Тейген и детьми перевоплотились в семейку Аддамс - образы получились очень даже убедительными.
6/15 Джон Ледженд с Крисси Тейген и детьми перевоплотились в семейку Аддамс - образы получились очень даже убедительными.
Фото: @chrissyteigen
Крис Дженнер в роли Круэллы - образ у звезды, правда, получился какой-то чересчур добрый.
7/15 Крис Дженнер в роли Круэллы - образ у звезды, правда, получился какой-то чересчур добрый.
Фото: @krisjenner
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Звезда "Эйфории" Хантер Шефер в роли персонажа из манги "Пожиратель душ".
8/15 Звезда "Эйфории" Хантер Шефер в роли персонажа из манги "Пожиратель душ".
Фото: @hunterschafer
Роковая Николь Шерзингер примерила ну очень сексуальный наряд - глядя на нее, даже не хочется выяснять, чей именно образ она пыталась повторить.
9/15 Роковая Николь Шерзингер примерила ну очень сексуальный наряд - глядя на нее, даже не хочется выяснять, чей именно образ она пыталась повторить.
Фото: @nicolescherzinger
Кайли Дженнер в образе женщины-кошки на минималках с дочерью Сторми и возлюбленным Трэвисом Скоттом в маске психопата-убийцы.
10/15 Кайли Дженнер в образе женщины-кошки на минималках с дочерью Сторми и возлюбленным Трэвисом Скоттом в маске психопата-убийцы.
Фото: @kyliejenner
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Супружеская пара Кэтти Перри и Орландо Блум в этом году отрабатывают медицинскую тематику. Актер перевоплотился во врача, а певица - в шприц.
11/15 Супружеская пара Кэтти Перри и Орландо Блум в этом году отрабатывают медицинскую тематику. Актер перевоплотился во врача, а певица - в шприц.
Фото: @katyperry
Супермодель Кендалл Дженнер примерила на Хэллоуин образ героини фильма "Марс атакует".
12/15 Супермодель Кендалл Дженнер примерила на Хэллоуин образ героини фильма "Марс атакует".
Фото: @kendalljenner
Певица Bebe Rexha выбрала образ скандальной модели Playboy Анны-Николь Смит, которая в 27 лет вышла замуж за 89-летнего миллиардера. К слову, через год после торжества он скончался.
13/15 Певица Bebe Rexha выбрала образ скандальной модели Playboy Анны-Николь Смит, которая в 27 лет вышла замуж за 89-летнего миллиардера. К слову, через год после торжества он скончался.
Фото: @beberexha
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Певец The Weeknd выделился - на Хэллоуин он перевоплотился в Вито Корлеоне (он же "Крестный отец").
14/15 Певец The Weeknd выделился - на Хэллоуин он перевоплотился в Вито Корлеоне (он же "Крестный отец").
Фото: @theweeknd
Рэпер Lil Nas X постарался на славу - на Хэллоуин он перевоплотился в главного злодея из "Гарри Поттера" Волан-де-Морта.
15/15 Рэпер Lil Nas X постарался на славу - на Хэллоуин он перевоплотился в главного злодея из "Гарри Поттера" Волан-де-Морта.
Фото: @lilnasx

Скандальный рэпер Lil Nas X перевоплотился в главного злодея из "Гарри Поттера" Волан-де-Морта, певец The Weeknd, который из года в год ответственно подходит к подготовке к празднику примерил образ Вито Корлеоне (он же «Крестный отец»). У признанной королевы Хэллоуина Хайди Клум в этом году появились конкуренты: так, певица Ариана Гранде превратилась в чудовище из культового фильма 50-х «Тварь из Черной лагуны», а певица Bebe Rexha выбрала образ скандальной модели Playboy Анны-Николь Смит, которая в 27 лет вышла замуж за 89-летнего миллиардера. Отметим, что сама супермодель отменила тематическую вечеринку в честь Хэллоуина, но сняла мини-ужастик, который загрузила в Instagram.

Актриса Керри Вашингтон на волне популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара» перевоплотилась в участника под номером 456, а Крис Дженнер примерила образ Круэллы – правда, злодейка в исполнении звезды получилась чересчур уж доброй. Из парных костюмов отметим креатив Орландо Блума и Кэти Перри, которые отработали медицинскую тематику и переоделись во врача и шприц. Также отметились и Джон Ледженд с супругой Крисси Тейген – звезды вместе с детьми на один день стали настоящей семейкой Аддамс.

Звёзды,Фото,Крис Дженнер,Джон Ледженд,Эйбeл Тесфайе,Гарри Поттер,
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