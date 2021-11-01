Скандальный рэпер Lil Nas X перевоплотился в главного злодея из "Гарри Поттера" Волан-де-Морта, певец The Weeknd, который из года в год ответственно подходит к подготовке к празднику примерил образ Вито Корлеоне (он же «Крестный отец»). У признанной королевы Хэллоуина Хайди Клум в этом году появились конкуренты: так, певица Ариана Гранде превратилась в чудовище из культового фильма 50-х «Тварь из Черной лагуны», а певица Bebe Rexha выбрала образ скандальной модели Playboy Анны-Николь Смит, которая в 27 лет вышла замуж за 89-летнего миллиардера. Отметим, что сама супермодель отменила тематическую вечеринку в честь Хэллоуина, но сняла мини-ужастик, который загрузила в Instagram.