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Младший сын Майкла Джексона впервые публично высказался об отце

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Младший сын покойного американского поп-певца Майкла Джексона Биджи впервые публично высказался об отце в ходе телепередачи Good Morning Britain от канала ITV. Отрывок из программы был опубликован в Twitter.

Младший сын Майкла Джексона впервые высказался об отце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Биджи, известный ранее по имени Блэнкет, поговорил с журналистами ITV на вечеринке в честь Хеллоуина, которую устроил его брат Принц в калифорнийском доме семьи Джексонов.

«У этого дома и здешней студии большая история. В этом был весь он [Майкл Джексон], это то, чего бы хотелось каждому из нас, — создавать вещи, которые радовали людей, приносили им пользу», — сказал 19-летний наследник короля поп-музыки.

Отмечается, что Биджи было семь лет, когда его отец скончался от сердечного приступа, вызванного ошибкой лечащего врача. Его, Принца и их сестру Пэрис вырастила и воспитывала бабушка — Кэтрин Джексон.

В апреле этого года дочь покойного поп-певца Пэрис поделилась подробностями о своем детстве. Наследница Джексона заявила, что у нее и ее братьев было «привилегированное» детство, однако знаменитый отец воспитывал в них «сильные моральные качества».

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