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Не прогадали: звездные брюнетки, которые родились блондинками

WomanHit.ru
2 часа назад

Поклонники привыкли видеть этих актрис и певиц с темными волосами, и они так органично с ними смотрятся, что сложно себе представить их с другим цветом. WomanHit.ru решил вспомнить природных блондинок, которые отдали предпочтение темному оттенку.

Не прогадали: звездные брюнетки, которые родились блондинками
Фото: Кадр из фильма «Мрачные тени»Кадр из фильма «Мрачные тени»

Анджелина Джоли появилась на свет с русыми волосами, но ее мать решила, что малышке больше подойдет темно-коричневый, и когда девочке исполнилось 5 лет, Маршелин Бертран перекрасила ее. Чтобы понять, как актриса выглядела бы с натуральным цветом, можно посмотреть фильм «Прерванная жизнь» — там ее волосы выглядят максимально приближенно к исходному варианту. В одно из интервью Джоли говорила: «Мой натуральный цвет — темный блонд. Но когда мне было 4 или 5, моя мама перекрасила меня в темно-коричневый, и сохраняла его таким. И я к нему привыкла».

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Дита фон Тиз, королева бурлеска с белоснежной кожей и иссиня-черными волосами, на самом деле блондинка. Звезда решила поменять имидж в 22 года и покрасила волосы в черный цвет. Вот уже 27 лет Дита не меняет своего оттенка. Стилисты считают, что дива сделала правильный шаг, так как с природным цветом она выглядила блеклой.

Оливия Уайлд не просто так перекрасила свой родной пшеничный цвет. Актриса в одном из интервью признавалась, что со светлым оттенком чувствовала себя некомфортно, а каштановый цвет считает намного красивее. Звезде не давали яркие роли, пока она была блондинкой, и темный оттенок волос открыл перед ней массу возможностей.

Дакота Джонсон стала известной после трилогии «50 оттенков серого». Она бы, может, и осталась до сих пор натуральной блондинкой, но режиссер Сэм Тэйлор-Джонсон настоял на каштановом цвете. С того времени Дакота ни разу не возвращалась к родному оттенку — быть брюнеткой ей пришлось по душе.

Ева Грин перекрасилась в жгучую брюнетку еще в 14 лет, так как сама решила, что этот цвет подчеркнет ее красоту. Посмотреть на актрису со светлыми волосами можно только в фильме «Мрачные тени». В одном из своих интервью Ева сказала: «Люблю быть брюнеткой — темный цвет делает ярче лицо».

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