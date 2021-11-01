Сябитова пожаловалась на неприязнь людей к ее богатству

"Дело не в зависти, а в том что одним в нашем государстве платят очень много, а другим (я учитель) 14 тысяч!!! И говорят, что надо больше работать. Вы лодыри, поэтому не живёте богато. А чем сильно отличается Ваша работа от моей. Я думаю ,что моя намного сложнее".