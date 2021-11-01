Сябитова пожаловалась на неприязнь людей к ее богатству

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась, что окружающие часто негативно относятся к ее богатству. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам Сябитовой, в одном из шоу ее раскритиковали за то, что она ведет себя как "царица".
"Это натолкнуло меня на мысль, что в России давно считается неприличным быть состоятельной, и участников раздражало то, что я живу в своем доме и называю его имением. Это прозвучало, как оскорбление. Напрашивается вопрос, почему я не могу называть свои заработанные сотки земли, и свой дом имением?" — написала телеведущая.
По ее мнению, история неприязни к достатку имеет глубокие корни:
"История нашей страны сложилась так, что порой просто опасно было быть состоятельным, можно было навлечь беду не только на себя, но и на семью, и всё потерять. Эти события навсегда оставили свой отпечаток на тысячах семей, а выражения «Хорошо не жили — нечего и начинать», или «Не в богатстве счастье», глубоко засели в голове людей".
В комментариях пользователи соцсети написали, что люди в шоу-бизнесе зарабатывают больше, чем, например, врачи и учителя, и это неправильно:
"Насильное разделение на бедных и богатых привело к неприязни. Люди с хорошим образованием, добросовестно и много работавшие, сегодня по новой градации на фоне ушликов просто нищеброды. Шоу-бизнес работает не больше инженеров, врачей, учителей, так почему такая пропасть в оплате?";
"Дело не в зависти, а в том что одним в нашем государстве платят очень много, а другим (я учитель) 14 тысяч!!! И говорят, что надо больше работать. Вы лодыри, поэтому не живёте богато. А чем сильно отличается Ваша работа от моей. Я думаю ,что моя намного сложнее".