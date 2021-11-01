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Стало известно о состоянии больного COVID-19 Серова

Мира Маркина
3 часа назад

Певец Александр Серов больше трех недель находится в больнице с коронавирусом. Директор артиста Александр Федорков рассказал о его состоянии.

Стало известно о состоянии больного COVID-19 Серова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас певец проходит курс восстановления под наблюдением врачей.

«Он себя чувствует лучше, голос уже совсем крепкий. Но пока не выписали, пока набирается сил», — сказал представитель Серова.

Дочь артиста Мишель Серова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что у отца были проблемы с дыханием, поэтому в отделении интенсивной терапии ему давали кислород:

«Критического ничего не было».

28-летнюю девушку обвинили в том, что она пиарится на болезни отца. По словам Мишель, она «пришла на программу не как певица, а как дочь, которая рассказала о здоровье папы».

Александра Серова госпитализировали в середине октября. У него выявили обширное поражение легких.

Ранее с коронавирусом госпитализировали маму Баскова.

Звёзды,Александр Серов,
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