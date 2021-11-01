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Методы воспитания, которые используют знаменитые родители

Мария Иглина
2 часа назад

О воспитании детей можно спорить бесконечно. Но сколько бы не было написано книг на этот счет, у каждого родителя своя методика, в том числе и у знаменитостей. "Рамблер" расскажет, как воспитывают своих детей звезды.

Методы воспитания, которые используют знаменитые родители
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Особый стул в семье Бекхэмов

В семье Виктории и Дэвида Бекхэмов есть режим дня, который должны соблюдать все младшие без исключения. Также Виктория практически всегда самостоятельно занимается проверкой их домашних заданий и укладывает их спать. А что касается наказаний, то для этого а семье есть особый стул наказаний. Если ребенок провинился, то он садится на этот стул и размышляет о своем поведении. И только когда Бекхэм-младший осознает в чем его вина, он сможет встать и рассказать, какой урок был вынесен. Также всех детей учат, что все желаемое должно быть заслужено.

Беспорядок в семье Агилеры

А вот в доме певицы Кристины Агилеры нет особых ограничений. Она разрешает своим детям все, что они захотят, но в разумных пределах. Артистка даже позволяет им устраивать бардак в комнате и возиться в грязи. По ее мнению, это способствует развитию характера и индивидуальности ребенка.

Без подарков на Рождество в семье Кунис и Кутчера

@aplusk

Дети актеров Милы Кунис и Эштона Кутчера остаются на Рождество без каких-либо подарков. Они также просят своих близких ничего не дарить на этот праздник. Дело в том, что актриса считает Рождество детским праздником. Также в доме запрещены продукты с глютеном, просмотр телевизора и любые гаджеты.

Мадонна запрещает встречаться с мальчиками до 18 лет

В семье Мадонны нет строгих правил, кроме одного – ее дочерям запрещено встречаться с мальчиками, пока не исполнится 18 лет. А что касается остального, то все дети должны соблюдать правильное питание, не есть мучное и сладости. Также запрещено смотреть телевизор, читать газеты, журналы и социальные сети, поскольку, по мнению артистки, в них много мусора.

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