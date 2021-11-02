Бузова и МХАТ: почему звезда скандалит с театром

То, что звезда "Дома-2", телеведущая и певица Ольга Бузова играет на сцене одного из самых именитых театров страны, удивило многих. Однако за удивлением, последовали шуиные обсуждения и громкие скандалы среди коллег Ольги. А теперь спектакль с ее участием вдруг отменили. Бузова молсать об этом не стала. Подробнее - в материале "Рамблера".

Ольга Бузова беспрерывно осваивает новые профессии. В роли актрисы звезда проявляла себя уже не раз, но не так давно ей досталась вполне заметная роль в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе. Над постановкой Московского художественного академического театра имени М. Горького о молодом Иосифе Сталине работали режиссер-постановщик Рената Сотириади и драматург Андрей Назаров.

Ольге досталась роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает молодого вождя. Первые спектакли с ее участием прошли еще летом - тогда постановка собирала полные залы.

Идея пригласить скандальную телеведущую в проект принадлежала нынешнему худруку МХАТа Эдуарду Боякову. Идею, по его словам, поддержал весь театральный коллектив.

«Мы обсуждали других кандидатов, но четко сформулированного предложения не было. Сначала я не был уверен, однако после встречи с Ольгой увидел эту энергию и поверил. Мы откровенно общались, и эта открытость стала залогом того, что мы идем сквозь домыслы. Мы занимаемся искусством. Я, художественный руководитель, считаю этот спектакль достойным», — рассказывал Бояков после генеральной репетиции.

При этом деятели искусства и шоу-бизнеса принялись громко обсуждать новое амплуа реалити-звезды. Кто-то посчитал, что Ольга "развалит труппу".

«Думаю, Бузова развалит труппу. Сначала одна ложка дегтя, потом еще одна, и вот — театр «прокис». Не дай бог, чтобы в театрах появлялись такие, как Бузова. Люди начинают привыкать к тому, что появление таких людей там является возможным. Мы, актеры, стараемся сохранить русскую драматическую школу, а нас разбавляют самозванцами», — сказал народный артист России Владимир Матвеев «Газете.Ru».

После закрытой премьеры люди стали писать, что Бузова "не попадает в ноты", но звезда объяснила, что это было задумкой режиссера:

«Играю певицу, которая специально не попадает в ноты, а только делает вид, что поет», — говорила она.

Однако летом спектакли с Бузовой во МХАТе показывали настолько успешно, что пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина в августе заявила, что осенью постановку снова покажут. По ее словам, Бузова со своей ролью справилась:

«Ольга и дальше будет играть в этом спектакле. Мы довольны ее работой и пока никого другого на роль певички кабаре в «Чудесном грузине» не рассматриваем», — рассказала она «Газете.Ru».

Что пошло не так

Спектакли с участием Бузовой в начале просто переносились, а звезда объясняла это сложностями в сведении графиков.

Однако на днях, показ спектакля "Чудесный грузин", запланированный на 2 ноября, был отменен. Театр объяснил это тем, что билеты плохо продавались из-за коронавирусных ограничений. Его показ перенесли на неопределенный срок, но Бузову такая ситуация возмутила.

Звезда написала большой объяснительный пост в своем Instagram, заявив, что в театре лгут и билеты, на самом деле, продавались:

"Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду... Это самая масштабная постановка... Такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры... Мои слова не водица, у меня все запротоколировано... Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство... Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!", — написала Бузова.

В театре ответили на это тем, что на момент принятия решения об отмене спектакля, билеты продавались очень плохо, но пока решение пришло в действие, места раскупили. По мнению представителей театра, проблема была в том, что Бузова поздно стала рекламировать спектакль: