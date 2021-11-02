Кто придумал «Штучки» Пугачевой

Трек «Кафешка», он же известный как «Штучки» или «За столиком в кафешке», вышел в 2003 году. Это была седьмая песня Аллы Пугачевой с ее постоянным автором.

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Песню «Кафешка» впервые представили на ТВ в 2003 году во время передачи «Новогодняя ночь на Первом канале». Пугачева исполняла композицию дуэтом с Максимом Галкиным. Зрители посчитали, что Примадонна сама сочинила песню об отношениях с Галкиным. Но автор песни остался за кулисами.

Год выпуска: 2003

Длительность: 03:15

Автор музыки и слов: Залужная Татьяна (Любаша)

Татьяна Залужная — российский композитор и автор песен, также известная под сценическим псевдонимом Любаша. Залужная сочиняла треки для Аркадия Укупника, Лолиты, Кати Лель, Бориса Моисеева.

Поворотным моментом в карьере композитора стала встреча с Аллой Пугачевой в 1998 году. Примадонна выбрала две ее песни для телепрограммы «Рождественские встречи»: с этого началось плотное сотрудничество Примадонны и Любаши.

В 2002 году певицы записали совместный альбом «А был ли мальчик? ». Пластинка стала единственным примером тесной коллаборации Пугачевой с любым другим исполнителем. Также на записи впервые появился Максим Галкин в дуэте «Будь или не будь».

Залужная также писала знаковые песни в карьере для других звезд. Например: