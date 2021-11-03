"Во многом виноват я": лидер Little Big высказался о разводе

"У нас с Ирой не сложилось, да. Но надо понимать, что это не решение одного дня, что мы вот так взяли и решили развестись. Это все происходило очень долго и очень сложно. Я понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Так получилось... Я реально очень благодарен Ире за то, что она все это вытерпела"