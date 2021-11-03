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"Во многом виноват я": лидер Little Big высказался о разводе

Мария Каткова
59 минут назад

Лидер группы Little Big Илья Прусикин высказался о разводе с Ирой Смелой. Об этом он рассказал в подкасте Эльдара Джарахова на YouTube.

"Во многом виноват я": лидер Little Big высказался о разводе
Фото: @iliyaprusikin@iliyaprusikin

После объявления о разводе поклонники были уверены, что звездный брак разрушила коллега Прусикина, солистка Little Big Софья Таюрская. Однако он заявил, что их отношения разрушил образ жизни музыканта.

"У нас с Ирой не сложилось, да. Но надо понимать, что это не решение одного дня, что мы вот так взяли и решили развестись. Это все происходило очень долго и очень сложно. Я понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Так получилось... Я реально очень благодарен Ире за то, что она все это вытерпела"

Несмотря на развод, экс-супруги продолжают вместе воспитывать сына Добрыню. Артист полностью доверяет своей бывшей жене, а сам говорит, что ему не хватает жесткости в общении с ребенком. Рождение сына сильно изменило жизнь Прусикина в лучшую сторону.

"Рождение ребенка — это лучшее, что происходило со мной. У нас с Ирой долго не получалось стать родителями. Наверное, это продолжалось года полтора. И вот однажды получилось. Тогда меня настигла такая паника, хотя ребенок был желанным, мы к этому готовились. Я сразу же стал еще больше работать, расширяться. Просто понимал, что в ближайшие лет 18 сын полностью от меня зависит"

Напомним, что сообщения об измене Ильи Прусикина появились еще до официального объявления развода. С Ириной Смелой лидер Little Big поженился в 2016 году. Спустя год у них родился сын. В августе 2020 года они объявили о разводе. Сейчас фронтмен группы состоит в отношениях со своей коллегой Софьей Таюрской.

Звёзды,Эльдар Джарахов,Илья Прусикин,
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