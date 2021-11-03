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Бузова раскрыла правду о пластических операциях

Lenta.ru
3 часа назад

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова раскрыла правду о пластических операциях. Об этом она рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника».

Бузова раскрыла правду о пластических операциях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летняя знаменитость призналась, что никогда не считала себя красивой: комплексы по поводу внешности появились у нее еще в детстве. По ее словам, сверстники смеялись над ее 40-м размером ноги и широкими коленями. Бузова вспомнила, что в 21-летнем возрасте она поправилась на десять килограммов, из-за чего столкнулась с массовой травлей окружающих.

С годами ей удалось привести свое тело в форму, однако звезда и по сей день сталкивается с негативными комментариями: одни юзеры обвиняют ее в фотошопе, а другие считают, что она делала пластические операции. Телеведущая заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам.

«Любая операция — это риск, потому что каждый наркоз — это стресс для организма. Поэтому надо себя принимать, бороться с этими комплексами»,

— пояснила она.

Звёзды,Ольга Бузова,
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