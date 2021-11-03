Бузова ответила на вопрос о пластических операциях

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, прибегала ли она к пластическим операциям. Об этом сообщает "Пятый канал".

Фото: @buzova86 @buzova86

Бузова призналась, что никогда не считала себя красивой. Еще в детстве у нее появились комплексы из-за одноклассников, которые смеялись над ее широкими коленями и большим размером стопы.

"Например, коленка, которая у меня от природы широкая, я ничего с ней не смогу сделать. Я что, ее отрублю? Или то, что у меня большой размер ноги. Ну что я ее пополам сломаю, эту ногу?"

Некоторое время звезда страдала от лишнего веса. Это произошло после того, как она бросила курить. К тому моменту она часто появлялась на телевидении и зрители начали критиковать ее за то, что она поправилась.

Певица до сих пор сталкивается с негативом в социальных сетях, но старается не обращать на него внимания. Люди критикуют не только то, что она делает, но и ее внешность. Многие уверены, что телеведущая делала пластику и регулярно редактирует свои фотографии. Сама Бузова говорит, что никаких операций для изменения внешности не делала.

"Любая операция — это риск, потому что каждый наркоз — это стресс для организма. Поэтому надо себя принимать, бороться с этими комплексами"