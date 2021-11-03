Отец Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей

Отец певицы Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над Спирс. Об этом сообщает телеканал Fox.

В руки журналистов попали судебные документы. Сообщается, что в скором времени суд назначит дату заседания по этому делу. Контролировать имущество звезды будет бухгалтер Джон Забель, которого она выбрала сама. Личным опекуном певицы продолжит оставаться женщина по имени Джоди Монтгомери, которая специализируется на этой сфере.