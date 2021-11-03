Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Отец Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей

Мария Каткова
3 часа назад

Отец певицы Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над Спирс. Об этом сообщает телеканал Fox.

Отец Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В руки журналистов попали судебные документы. Сообщается, что в скором времени суд назначит дату заседания по этому делу. Контролировать имущество звезды будет бухгалтер Джон Забель, которого она выбрала сама. Личным опекуном певицы продолжит оставаться женщина по имени Джоди Монтгомери, которая специализируется на этой сфере.

"Джеймс не видит причин для продолжения опеки на любой промежуток времени... Джеймс уже обратился в суд, чтобы прекратить опеку и предложил оговорить ее немедленное прекращение без оговорок и исключений", — заявил адвокат Джеймса.

Отец певицы не потребовал компенсации за раннее прекращение опеки.

Бритни Спирс находилась под детской опекой отца на протяжении нескольких лет. О том, что происходило с певицей, рассказала ее сестра.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители