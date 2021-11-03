Телеведущая Ксения Бородина участвует в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Звезда "с нуля" встала на коньки и вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым стала участвовать в конкурсе.

Однако без скандалов не обходится. У пары стабильно невысокие оценки, но Бородина полагает, что судейство несправедливое. В частности, после третьего проката в шоу она призналась, что сдалась из-за выставленных оценок. Бородина считает, что это произошло "по накопительной" и обвинила жюри проекта в несправедливости. Слова судей ее "убили", подчеркнула телеведущая.

"Состояние жертвы это не мое, я это терпеть не могу… Но тут я сдалась. Дима хорошо знает, как мы трудимся, мы много времени проводим на льду. Я не про спорт, но я реально стараюсь. Завтра жду ваших оценок", — обратилась к подписчикам участница проекта.

Многие поклонники считают, что судьи действительно несправедливы по отношению к Ксения, но среди зрителей проекта есть мнение, что на самом деле Бородина катается явно хуже других звездных участников. В соцсетях даже опубликовали видео-сравнение четвертого проката Бородиной в этом сезоне и четвертого проката ее экс-коллеги по "Дому-2" Ольги Бузовой в прошлом сезоне. Причем обе девушки катаются с Дмитрием Соловьевым. Видео привело к шумным обсуждениям в Сети. Многие считают, что разница поразительна:

"Бузова хоть и тяжелее, но смотрится легче";

"Не думала, что это скажу, но...Бузова, по сравнению с Бородиной, просто олимпийская чемпионка по фигурному катанию...";

"Не люблю Бузову, но здесь она просто огонь. Теперь поняла, почему писали, что Бородину катали как бревно...";

"Она ее уделала. Просто небо и земля. Бузова неожиданно прямо звезда по сравнению с Бородиной".

Однако некоторые считают, что Бузова была лучше подготовлена к проекту:

"Не забываем, что Бузова хотя бы танцами занималась, должна уметь публику на концертах заряжать. А Бородина, только ведущая, пора ей покидать танцы";

"Бузова все же на сцене выступает, танцы какие-никакие показывает, а Ксения вообще не опытная в этом плане. Глупо от нее ждать чего-то другого".

А кто-то решил, что не получается у обеих:

"Зачем их сравнивать? Обе деревянные.";