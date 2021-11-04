Звезды, у которых подруги увели мужей

Известные женщины, которые пережили двойное предательство.

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Наталья Фатеева

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Наталью Кустинскую называли “русской Бриджит Бардо”. Ее личная жизнь была бурной и полной страстей. Практически всех своих мужчин она увела и семьи. Так случилось и с лучшей подругой Натальей Фатеевой. Она увела ее мужа космонавта Бориса Егорова. Правда, этот брак оказался самым продолжительным. Но в итоге, под конец жизни актриса осталась одна, похоронила сына и умерла в одиночестве.

Алана Мамаева

В прошлом году случился скандальный развод футболиста Павла Мамаева с его женой Аланой. Причиной стала измена Павла с испанской эскортницей, когда он с командой находился на сборах. Алана тяжело переживала предательство мужа, даже попала в реанимацию. Однако еще больший удар женщина получила, когда в ходе бракоразводного процесса узнала, что Павел уже несколько месяцев встречается с ее лучшей подругой Надеждой Санько, которой она плакалась в жилетку. С тех пор Алана Мамаева и Надежда Санько заклятые враги. Алана утверждает, что разлучница настраивает Павла против их совместной дочери и не разрешает тратить на нее деньги.

Ксения Собчак

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова когда-то были лучшими подругами. Но женская дружба рухнула в одночасье. И все и-за мужчины. По слухам, балерина Волочкова коварно соблазнила миллиардера Вячеслава Лейбмана. Когда Ксения познакомила своего жениха с Волочковой, то поняла, что совершила ошибку. Он тут же увлекся симпатичной балериной. Ксения тяжело переживала предательство, ведь она уже собиралась под венец. До сих пор Собчак не может простить бывшую подругу.

Татьяна Буланова

Брак Татьяны Булановой и футболиста Владислава Радимова просуществовал больше 10 лет. Однако его разрушила лучшая подруга певицы. О том, что муж загулял с подругой, Татьяна узнала случайно.

«Не знаю, что противнее — предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось). Наверное, предательство близкого больнее и страшнее»,

— написала звезда на своей странице в соцсети.

Певица Слава

Первый раз певица вышла замуж очень рано, родила в 18 лет ребенка. Этот брак разрушила ее лучшая подруга. Об этом Слава не раз признавалась в интервью.

«Мы с первым мужем рано познакомились. Еще в старших классах. И вот моя лучшая подруга-одноклассница меня подставила. Я помню, захожу на кухню, а они целуются… Я потом долго плакала. Думала, что потеряла сразу двух близких людей. Они, конечно, нанесли мне большую сердечную травму»,