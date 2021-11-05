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«Я сходила с ума»: Асмус рассказала о госпитализации дочери

Даша Краснова
2 часа назад

Недавно семилетнюю дочь Асмус госпитализировали. Рядом находился ее отец, Гарик Харламов, сама Кристина быть рядом не смогла. Актрисе пришлось играть спектакль в это время. Позже она поделилась свими ощущениями тех дней в Instagram.

«Я сходила с ума»: Асмус рассказала о госпитализации дочери
Фото: instagram.cominstagram.com

Девушка объяснила, что учеба в театральном построена таким образом, чтобы актер ставил на первую очередь свое служение профессии, а не личные дела.

"В меня вдалбливали это всю учебу в театральном институте! По другой причине актёр не имеет права не выйти на сцену! И я играла спектакли и на сносях, и с температурой 39, и после смерти близких, и с разрывом связок, и с сотрясением, и после трёх бессонных ночей. Никого не волнует как ты и есть ли у тебя силы… Зритель заплатил деньги и жаждет «зрелищ». Зритель не должен понять, что что-то не так", - писала Асмус.

Но кажется эмоции взяли верх над ситуацией, когда дело дошло до проблем со здоровьем ребенка.

«Несколько дней назад, после того, как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие? У меня ребенок в больнице!» — восклицает Асмус.

Актриса никак не могла успокоить себя в стрессовой ситуации.

«Да, дочка была в надежных врачебных руках, да, рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать. Я сходила с ума. И, наверное, впервые в жизни поймала себя на мысли во время спектакля, что хочу, чтобы он скорее закончился… И мечтаю сейчас держать своего ребенка за руку, а не вот это все…»

Отыграв спектакль, Асмус удалось вырваться к дочери. С ней актриса провела в больнице несколько дней, из-за чего ей пришлось перенести свои смены в кино, отказаться от рекламного контракта и съемок в «Вечернем Урганте».

Ранее мы рассказывали, как Воля публично высмеял Асмус.

Звёзды,Гарик Харламов,
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