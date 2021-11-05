«Я сходила с ума»: Асмус рассказала о госпитализации дочери

"В меня вдалбливали это всю учебу в театральном институте! По другой причине актёр не имеет права не выйти на сцену! И я играла спектакли и на сносях, и с температурой 39, и после смерти близких, и с разрывом связок, и с сотрясением, и после трёх бессонных ночей. Никого не волнует как ты и есть ли у тебя силы… Зритель заплатил деньги и жаждет «зрелищ». Зритель не должен понять, что что-то не так", - писала Асмус.