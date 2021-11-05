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Поклонники не узнали кардинально преобразившуюся Долину

Даша Краснова
40 минут назад

Поклонники Ларисы Долиной не узнали любимицу в новом образе. Фотографию своего преображения знаменитость выложила в Instagram.

"Под мальчика": поклонники не узнали Долину в новом образе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В последнее время певица обожает экспериментировать над внешностью. На этот раз 66-летняя артистка вышла в свет с новой прической. Долина всегда славилась своими светлыми волосами, а тут перекрасилась в каштановый и обрезала волосы «под мальчика».

@larisa.dolina.official

Поклонники принялись писать певице комплименты по поводу изменений во внешности.

«Какое красивое преображение», «Как Вам идет такой образ», «Вы большая молодец ,что доверились стилисту-парикмахеру и решились на кардинальные изменения», — писали слушатели.

До этого мы рассказывали про скандал с Долиной на 4 миллиона рублей.

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