"Под мальчика": поклонники не узнали Долину в новом образе

Поклонники Ларисы Долиной не узнали любимицу в новом образе. Фотографию своего преображения знаменитость выложила в Instagram.
В последнее время певица обожает экспериментировать над внешностью. На этот раз 66-летняя артистка вышла в свет с новой прической. Долина всегда славилась своими светлыми волосами, а тут перекрасилась в каштановый и обрезала волосы «под мальчика».
Поклонники принялись писать певице комплименты по поводу изменений во внешности.
«Какое красивое преображение», «Как Вам идет такой образ», «Вы большая молодец ,что доверились стилисту-парикмахеру и решились на кардинальные изменения», — писали слушатели.
До этого мы рассказывали про скандал с Долиной на 4 миллиона рублей.