"Под мальчика": поклонники не узнали Долину в новом образе

Поклонники Ларисы Долиной не узнали любимицу в новом образе. Фотографию своего преображения знаменитость выложила в Instagram.

В последнее время певица обожает экспериментировать над внешностью. На этот раз 66-летняя артистка вышла в свет с новой прической. Долина всегда славилась своими светлыми волосами, а тут перекрасилась в каштановый и обрезала волосы «под мальчика».