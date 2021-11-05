Собчак 40: самые громкие скандалы за последний год

Вся страна знает имя журналистки Ксении Собчак. Равнодушных к ней нет — она всегда в центре шумных обсуждений. Иногда Ксения создает скандалы сама, иногда оказывается в них случайно или становится катализатором, а иногда просто комментирует ситуацию и этим разжигает ее еще больше. 5 ноября 2021 Ксения отмечает юбилей — 40 лет. Год выдался для нее особенно шумным — самые громкие скандалы с участием Собчак в материале "Рамблера".

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

Попасть в ДТП

Видео дня

Машина с Ксенией Собчак попала в ДТП в Сочи 9 октября. Две машины столкнулись "в лоб" на трассе между Красной поляной и Адлером. Пассажирка второго автомобиля, 35-летняя россиянка, погибла. Машина, в которой ехала телеведущая, выехала на встречную полосу.

После ДТП Ксения спешно улетела в Москву, за что многие ее осудили. Через некоторое время Ксения провела свадьбу в Италии, за что ее раскритиковал журналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

Поцеловать Ивлееву

В сентябре 2021 года Собчак поучаствовала в YоuTube-шоу «Королевские кобры», где на сцене под камерами слилась в поцелуе с автором шоу Настей Ивлеевой. Зрители в зале приняли это с шумным восхищением, но позже поступок оценили не все.

Девушек завалили негативными комментариями с обвинениями в попытках "хайпиться". Позже против телеведущих возбудили уголовное дело по обвинению в пропаганде ЛГБТ. Им грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Дать слово маньяку

В марте 2021 года вышел фильм Ксении Собчак о «скопинском маньяке» Викторе Мохове, который в начале нулевых похитил и более трех лет насиловал двух несовершеннолетних девушек.

Незадолго до интервью мужчина вышел на свободу после 17 лет заключения, что вызвало в обществе шумные споры: можно ли вообще выпускать людей на волю после подобных преступлений.

Собчак удалось договориться о личном интервью с маньяком и использовать материал в видеоинтервью. Очень многие осудили ее за "популяризацию насилия", а коллеги стали спорить о допустимом уровне журналистской свободы.

Однако ролик на YouTube-канале Ксении посмотрели более 7 млн раз, а стриминговый сервис Netflix выкупил этот фильм и сделал его частью своей платформы.

Поговорить с Моргенштерном

Совсем недавно Ксения взяла интервью у кумира молодежи, артиста Моргенштерна. Конечно, без скандалов не обошлось. В ходе интервью 23-летний артист заявил, что не понимает зачем тратить столько денег на празднования Дня Победы и назвал ВОВ «давно минувшими событиями». После этого на него обрушился шквал критики, а ситуацией заинтересовался следственный комитет РФ, и артисту может угрожать реальный срок — пять лет в колонии.

Собчак поддержала Моргенштерна словами о том, что нельзя обвинять парня в том, что он чего-то не понимает.

Выступить против Галкина

Собчак успела поссориться и с Максимом Галкиным, записав видеообращение к юмористу после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной на Болотной набережной в Москве. Ролик журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Ты как раз ясно показываешь, что ты готов тянуть свою аудиторию к каким-то важным темам. Ты поднимаешь серьезные темы в своем Instagram. (...) Все это очень круто»,

— сказала Собчак и призналась, что ей приятно наблюдать за эволюцией артиста.

Она также отметила, что не понимает, почему Галкин сравнил инсталляцию с отходами жизнедеятельности человека: