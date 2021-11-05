Богомолов поздравил Собчак с 40-летием

"В твоём смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днём ️",

Конечно же Собчак получила также множество поздравлений и торжественных пожеланий от звезд шоу-бизнеса и подписчиков. Многие из них она репостила у себя в сториз и затем поблагодарила за теплые слова.