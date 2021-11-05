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Богомолов поздравил Собчак с 40-летием

Стелла Шмель
1 час назад

Актер и режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую и журналистку Ксению Собчак.

Богомолов поздравил Собчак с 40-летием
Фото: InstagramInstagram

Он опубликовал пост в своем профиле.

"В твоём смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днём ️",

- написал он, приложив к тексту фотографию Ксении.

"Это самое изысканное поздравление любимой женщины",

- отметила одна из подписчиц.

Конечно же Собчак получила также множество поздравлений и торжественных пожеланий от звезд шоу-бизнеса и подписчиков. Многие из них она репостила у себя в сториз и затем поблагодарила за теплые слова.

Недавно в СМИ стали появляться сообщения о разногласиях в отношениях между Богомоловым и Собчак. Но пара решила развеять слухи своим совместным выходом в свет.

Ранее Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год.

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