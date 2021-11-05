Богомолов поздравил Собчак с 40-летием

Актер и режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую и журналистку Ксению Собчак.
Он опубликовал пост в своем профиле.
"В твоём смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днём ️",
- написал он, приложив к тексту фотографию Ксении.
"Это самое изысканное поздравление любимой женщины",
- отметила одна из подписчиц.
Конечно же Собчак получила также множество поздравлений и торжественных пожеланий от звезд шоу-бизнеса и подписчиков. Многие из них она репостила у себя в сториз и затем поблагодарила за теплые слова.
Недавно в СМИ стали появляться сообщения о разногласиях в отношениях между Богомоловым и Собчак. Но пара решила развеять слухи своим совместным выходом в свет.