Дава раскрыл источники своих доходов

Российский рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, заявил, что блогерство не является его единственным источником заработка. Этим он поделился в эфире программы "Дерзкая готовка", запись доступна на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

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По словам артиста, он зарабатывает не только с помощью блогерства. Он также инвестирует деньги в строительство домов и в недвижимость — это приносит ему больше всего доходов.

Дава также отметил, что всего за пару месяцев он способен заработать на Rolls-Royce.

"Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. Rolls-Royce могу купить за месяц–два",

— поделился исполнитель.