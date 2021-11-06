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Дава раскрыл источники своих доходов

Мария Иглина
47 минут назад

Российский рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, заявил, что блогерство не является его единственным источником заработка. Этим он поделился в эфире программы "Дерзкая готовка", запись доступна на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Дава раскрыл источники своих доходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, он зарабатывает не только с помощью блогерства. Он также инвестирует деньги в строительство домов и в недвижимость — это приносит ему больше всего доходов.

Дава также отметил, что всего за пару месяцев он способен заработать на Rolls-Royce.

"Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. Rolls-Royce могу купить за месяц–два",

— поделился исполнитель.

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Звёзды,Давид Манукян,
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