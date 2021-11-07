Влад Лисовец поделился воспоминаниями о последних днях Жанны Фриске

Известный российский стилист Влад Лисовец поделился воспоминаниями о последних днях певицы Жанны Фриске. Он общался с ней по телефону вплоть до момента, когда артистка впала в кому. Воспоминаниями стилист поделился для YouTube-канала «Света вокруг света».

Стилист рассказал, что последний раз встречался с подругой в его салоне. Фриске, будучи уже в тяжелом состоянии, шутила и поддерживала позитивный настрой. На тот момент, по словам Лисовца, у нее уже пропало зрение. «Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все», — рассказал он.

После этого знаменитости общались по телефону, однако спустя пару месяцев певица Ольга Орлова сообщила Лисовцу плохую новость. «Оля написала: "Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому…" В общем, такая история… Не хочу…» — прервал свой рассказ стилист.

В программе Лисовец также заявил, что благодарен Фриске за любовь к жизни, и вспомнил, как она поддерживала его в то время, когда уже знала о скорой смерти. «Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!» — заключил он.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и наиболее распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.