Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Влад Лисовец поделился воспоминаниями о последних днях Жанны Фриске

Lenta.ru
2 часа назад

Влад Лисовец поделился воспоминаниями о последних днях Жанны Фриске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известный российский стилист Влад Лисовец поделился воспоминаниями о последних днях певицы Жанны Фриске. Он общался с ней по телефону вплоть до момента, когда артистка впала в кому. Воспоминаниями стилист поделился для YouTube-канала «Света вокруг света».

Стилист рассказал, что последний раз встречался с подругой в его салоне. Фриске, будучи уже в тяжелом состоянии, шутила и поддерживала позитивный настрой. На тот момент, по словам Лисовца, у нее уже пропало зрение. «Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все», — рассказал он.

После этого знаменитости общались по телефону, однако спустя пару месяцев певица Ольга Орлова сообщила Лисовцу плохую новость. «Оля написала: "Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому…" В общем, такая история… Не хочу…» — прервал свой рассказ стилист.

В программе Лисовец также заявил, что благодарен Фриске за любовь к жизни, и вспомнил, как она поддерживала его в то время, когда уже знала о скорой смерти. «Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!» — заключил он.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и наиболее распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

Ранее отец певицы Владимир впервые рассказал о ее умершем брате-близнеце. Дети родились на седьмом месяце беременности. У брата Фриске была непроходимость кишечника, поэтому его сразу же отвезли в больницу. Через две недели Владимиру позвонили и сказали, что ребенок умер.

Звёзды,Ольга Орлова,Влад Лисовец,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители