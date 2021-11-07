Лисовец рассказал о последних днях Фриске

Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Жанной Фриске. Он оставался с певицей на связи, пока она не впала в кому. Этим он поделился с подписчиками YouTube-канала «Света вокруг света».

Фото: @vladislavlisovets @vladislavlisovets

Как сообщил стилиста, последний раз он видел Жанну Фриске в своем салоне. На тот момент ее состояние уже было тяжелым, но певица не отчаивалась и продолжала шутить. Она всегда находила слова поддержки для своего друга.

"Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все", — рассказал Лисовец.

После этой встречи они общались уже только по телефону. А еще через пару месяцев певица Ольга Орлова сообщила Владу Лисовца о том, что Жанне стало хуже и она впала в кому.

Стилист подчеркнул, что благодарен Жанне Фриске за поддержку и любовь к жизни:

"Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!"