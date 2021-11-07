Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Лисовец рассказал о последних днях Фриске

Катя Кобышева
1 час назад

Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Жанной Фриске. Он оставался с певицей на связи, пока она не впала в кому. Этим он поделился с подписчиками YouTube-канала «Света вокруг света».

Лисовец рассказал о последних днях Фриске
Фото: @vladislavlisovets@vladislavlisovets

Как сообщил стилиста, последний раз он видел Жанну Фриске в своем салоне. На тот момент ее состояние уже было тяжелым, но певица не отчаивалась и продолжала шутить. Она всегда находила слова поддержки для своего друга.

"Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все", — рассказал Лисовец.

После этой встречи они общались уже только по телефону. А еще через пару месяцев певица Ольга Орлова сообщила Владу Лисовца о том, что Жанне стало хуже и она впала в кому.

Стилист подчеркнул, что благодарен Жанне Фриске за поддержку и любовь к жизни:

"Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!"

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет.

Звёзды,Ольга Орлова,Влад Лисовец,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители