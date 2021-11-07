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На 4 месяце! Константин Ивлев показал фото беременной жены

Eva.ru
1 час назад

О том, что молодая супруга Константина Ивлева ждет первенца, стало известно несколько дней назад, а сегодня звездный шеф-повар поделился трогательным кадром беременной жены, на котором она демонстрирует округлившийся живот. В этом году Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной Валерии Куденковой, с которой познакомился около двух лет назад. Влюбленные закрепили отношения не только в загсе, но и венчались в церкви на родине девушки. А недавно стало известно, что супруги ждут пополнения в семье. Радостную новость Валерия сообщила в интервью, признавшись, что эта беременность для нее очень долгожданна. А сегодня Константин в микроблоге поделился трогательным снимком, на котором его жена позирует в белье, демонстрируя округлившийся животик. «Друзья, чтобы не было разных непонятных толков, информация из первых уст — мы беременны! Моя Валерия на 4 месяце, спасибо, моя любимая. Всем спасибо за теплые слова!» — подписал фото будущий отец. Для Константина этот малыш станет третьим ребенком: в первом браке у него родились сын Матвей и дочь Маша. Сейчас старший наследник активно участвует в бизнесе отца, а дочь пока учится в школе. С обоими наследниками Валерия смогла найти общий язык, этим Константин особенно гордится.

На 4 месяце! Константин Ивлев показал фото беременной жены
Фото: Eva.ruEva.ru
Звёзды,Константин Ивлев,
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