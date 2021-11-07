Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Ивлеева рассказала о желании вступить в романтические отношения с грузином

Lenta.ru
36 минут назад

Популярная российская блогерша, телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в желании вступить в романтические отношения с мужчиной грузинской национальности. Об этом она рассказала на кадрах нового видео на своем YouTube-канале.

Ивлеева рассказала о желании влюбиться в грузина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах нового влога 30-летняя знаменитость показала эпизоды, снятые во время поездки в Тбилиси вместе с подругой блогершей Юлией Коваль. «У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! (...) Это очень красивые люди, мы бы хотели», — высказалась Ивлеева.

Ивлеева официально подтвердила расставание с супругом рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) в августе. Она подчеркнула, что до сих пор любит его, однако их отношения станут похожими на общение брата и сестры.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в браке впервые появились в конце 2020 года, но тогда блогерша опровергала их.

Звёзды,Алексей Узенюк,Анастасия Ивлеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители