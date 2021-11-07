Ивлеева рассказала о желании влюбиться в грузина

Популярная российская блогерша, телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в желании вступить в романтические отношения с мужчиной грузинской национальности. Об этом она рассказала на кадрах нового видео на своем YouTube-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На кадрах нового влога 30-летняя знаменитость показала эпизоды, снятые во время поездки в Тбилиси вместе с подругой блогершей Юлией Коваль. «У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! (...) Это очень красивые люди, мы бы хотели», — высказалась Ивлеева.

Ивлеева официально подтвердила расставание с супругом рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) в августе. Она подчеркнула, что до сих пор любит его, однако их отношения станут похожими на общение брата и сестры.