Ивлев показал фото беременной жены

Самый популярный шеф в России Константин Ивлев поделился радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Фото: @valeriya__ivleva @valeriya__ivleva

Влюбленный муж рассказал своим фанатам том, что его молодая жена Валерия беременна, а в качестве подтверждения разместил фотографию.

@ivlevchef

Такой же снимок появился в Instagram самой Валерии.

"Друзья…. Ребзя …. Миррррррр … значит чтобы не было разных не понятных толков, информация из первых уст - Мы Беременны", — поделился радостью Константин Ивлев (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)

Также он рассказал, что Валерия уже на четвертом месяце беременности, и поблагодарил ее за это, а своим подписчикам шеф пожелал мира, любви и здоровья.

Для Валерии Ивлевой это будет первый ребенок, а Константин уже воспитывает сына Матвея и дочь Машу, которые у него появились в первом браке. Дочь пока ходит в школу, а вот старший сын уже активно участвует в проектах отца и помогает ему в бизнесе.